Šī gada pasaules čempionāta motokrosā sezona varētu sākties maija beigās jeb pusotru mēnesi vēlāk nekā iepriekš plānots, informē sacensību rīkotāji.
Latvijas posma norise gan palikusi nemainīga un plānots, ka pasaules spēcīgākie motosportisti Ķegumā tiksies 20.jūnijā.

Jau iepriekš sezonas sākums bija iecerēts vēlāk nekā parasti jeb aprīļa sākumā. Šāds lēmums tika pieņemts, lai līdz pavasarim iegūtu lielāku skaidrību par Covid-19 izplatību. Tāpat tas braucējiem un komandām sniegtu iespēju aizvadīt pilnvērtīgus testus.

Tagad sezonas pirmais posms iecerēts Nīderlandē 23.maijā, bet pēc tam plānoti etapi Krievijā (13.jūnijs), Latvijā (20.jūnijs), Indonēzijā (4. un 11.jūlijā), Čehijā (25.jūlijs), Beļģijā (1.augusts), Zviedrijā (8.augusts), Somijā (22.augusts), Krievijā (29.augusts), Turcijā (12.septembris), šobrīd vēl nepaziņotā trasē (19.septembris), Francijā (10.oktobris), Spānijā (17.oktobris), Portugālē (24.oktobris), Itālijā (31.oktobris), Ķīnā (7.novembris) un Argentīnā (21.novembris). 

Savukārt 26.septembrī gaidāms Nāciju kauss, bet tas nenorisināsies Imolas trasē, kā tika ziņots rudenī.

Organizatoru publicētā informācija liecina, ka Ķegumā sacensības notiks prestižākajā MXGP klasē, kā arī MX2 un "EMX Open", kas 2022.gada sezonā piedzīvoja debiju. 

Pērn Ķegumā notika uzreiz trīs posmi, kas tika aizvadīti no 8. līdz 16.augustam.

