Civildienesta attiecības ar konkursa uzvarētāju plānots sākt 2026. gada 2. janvārī, piedāvātais atalgojums ir 1848 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Zemgales reģionālā nodaļa ir piecu cilvēku komanda ar darba vietu NKMP centrālajā birojā Vecrīgā. Nodaļa uzrauga kultūras pieminekļus Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Madonas, Ogres un Saulkrastu novados, kā arī Jelgavā. Reģionā ir vairāk nekā 1000 kultūras pieminekļu, un lielākā daļa no tiem ir labā vai apmierinošā stāvoklī.
Nodaļas vadītāja galvenie pienākumi būs organizēt un vadīt nodaļas darbu, uzraudzīt valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus un to aizsardzības zonas, izdot norādījumus par lietošanas aprobežojumiem, konsultēt īpašniekus un piedalīties NKMP darba plānošanā un komisijās.
Pretendentiem vajadzīga augstākā izglītība arhitektūrā, vēsturē, mākslas vēsturē vai arheoloģijā, vismaz divu gadu darba pieredze kultūras mantojuma jomā valsts vai pašvaldības institūcijā un zināšanas par normatīvajiem aktiem mantojuma aizsardzībā. Vēlama vadītāja pieredze, labas organizatoriskās un komunikācijas prasmes, teicamas latviešu un labas vismaz vienas svešvalodas zināšanas.