Pirmdiena, 20.10.2025 18:44
Leonīda, Leonīds
Pirmdiena, 20.10.2025 18:44
Leonīda, Leonīds
Pirmdiena, 20. oktobris, 2025 18:20

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde konkursā meklē Zemgales reģionālās nodaļas vadītāju

Leta/OgreNet
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde konkursā meklē Zemgales reģionālās nodaļas vadītāju
Foto: Ogres novads/Facebook
Pirmdiena, 20. oktobris, 2025 18:20

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde konkursā meklē Zemgales reģionālās nodaļas vadītāju

Leta/OgreNet

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) līdz 29. oktobrim aicina pieteikties uz Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja amatu, informē NKMP pārstāve Linda Zonne-Zumberga. Jaunajam vadītājam būs jāuzrauga arī kultūras pieminekļi Ogres novadā.

Civildienesta attiecības ar konkursa uzvarētāju plānots sākt 2026. gada 2. janvārī, piedāvātais atalgojums ir 1848 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Zemgales reģionālā nodaļa ir piecu cilvēku komanda ar darba vietu NKMP centrālajā birojā Vecrīgā. Nodaļa uzrauga kultūras pieminekļus Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Madonas, Ogres un Saulkrastu novados, kā arī Jelgavā. Reģionā ir vairāk nekā 1000 kultūras pieminekļu, un lielākā daļa no tiem ir labā vai apmierinošā stāvoklī.

Nodaļas vadītāja galvenie pienākumi būs organizēt un vadīt nodaļas darbu, uzraudzīt valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus un to aizsardzības zonas, izdot norādījumus par lietošanas aprobežojumiem, konsultēt īpašniekus un piedalīties NKMP darba plānošanā un komisijās.

Pretendentiem vajadzīga augstākā izglītība arhitektūrā, vēsturē, mākslas vēsturē vai arheoloģijā, vismaz divu gadu darba pieredze kultūras mantojuma jomā valsts vai pašvaldības institūcijā un zināšanas par normatīvajiem aktiem mantojuma aizsardzībā. Vēlama vadītāja pieredze, labas organizatoriskās un komunikācijas prasmes, teicamas latviešu un labas vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?