Ceturtdiena, 09.10.2025 22:17
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:17
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 13. janvāris, 2022 10:10

Nacionālie bruņotie spēki Latvijas reģionos nogādās humāno palīdzību no Vācijas un Zviedrijas

leta.lv
Nacionālie bruņotie spēki Latvijas reģionos nogādās humāno palīdzību no Vācijas un Zviedrijas
Ceturtdiena, 13. janvāris, 2022 10:10

Nacionālie bruņotie spēki Latvijas reģionos nogādās humāno palīdzību no Vācijas un Zviedrijas

leta.lv

Šonedēļ Nacionālie bruņotie spēki vairākās Latvijas pašvaldībās nogādās Vācijas un Zviedrijas nevalstisko organizāciju sarūpēto humānās palīdzības sūtījumu sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem - trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un senioriem -, informē Aizsardzības ministrija.

Humānās palīdzības sūtījumu Nacionālie bruņotie spēki nogādās vairāku pašvaldību sociālajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām, kuras sūtījumu nodos ģimenēm un senioriem.

Ar Zemessardzes starpniecību humāno palīdzību saņems labdarības organizācijas Gulbenes un Smiltenes novados, kā arī Ogres novada Sociālajam dienestam un vairākām nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz atbalstu sociālā riska ģimenēm un personām ar īpašām vajadzībām.

Savukārt Kurzemē humāno palīdzību ar sociālo dienestu starpniecību nogādās sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Humānās palīdzības izdalē sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem iesaistīsies Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu un Valmieras komitejas, nodibinājums "Fonds Cerība Ģimenei", kas darbojas Ogrē, Viļakas un Iecavas sociālie dienesti, biedrība "Be The Light", kas sniedz atbalstu ģimenēm Cēsīs un Gulbenē, kā arī citas pašvaldību iestādes un labdarības organizācijas.

Humāno palīdzību pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām nogādās Nacionālu bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Autotransporta nodrošinājuma centrs sadarbībā ar Zemessardzi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?