Humānās palīdzības sūtījumu Nacionālie bruņotie spēki nogādās vairāku pašvaldību sociālajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām, kuras sūtījumu nodos ģimenēm un senioriem.
Ar Zemessardzes starpniecību humāno palīdzību saņems labdarības organizācijas Gulbenes un Smiltenes novados, kā arī Ogres novada Sociālajam dienestam un vairākām nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz atbalstu sociālā riska ģimenēm un personām ar īpašām vajadzībām.
Savukārt Kurzemē humāno palīdzību ar sociālo dienestu starpniecību nogādās sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
Humānās palīdzības izdalē sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem iesaistīsies Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu un Valmieras komitejas, nodibinājums "Fonds Cerība Ģimenei", kas darbojas Ogrē, Viļakas un Iecavas sociālie dienesti, biedrība "Be The Light", kas sniedz atbalstu ģimenēm Cēsīs un Gulbenē, kā arī citas pašvaldību iestādes un labdarības organizācijas.
Humāno palīdzību pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām nogādās Nacionālu bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Autotransporta nodrošinājuma centrs sadarbībā ar Zemessardzi.