"Brent" markas naftas cena trešdien sarukusi par 6,2% līdz 103,04 ASV dolāriem par barelu.
Savukārt "West Texas Intermediate" (WTI) markas naftas cena samazinājusies par 6,4% līdz 95,68 dolāriem par barelu.
Pasaulē strauji krītas naftas cenas, vairojoties cerībām, ka ASV un Irānai izdosies panākt miera vienošanos.
