Savukārt nākamā gada 14. janvārī nolemts slēgt Swedbank filiāles Siguldā, Talsos, Ogrē un Rīgā, Purvciemā, kas ļaus novirzīt resursus klientu atbalstam aktīvāk izmantotajos kanālos.
Šobrīd jau 90% no visiem Swedbank pakalpojumiem pieejami digitāli – internetbankā, mobilajā lietotnē vai pa telefonu. Līdz ar to arvien vairāk cilvēku saziņai ar banku sarežģītāku finanšu jautājumu kārtošanai (par investīcijām, apdrošināšanu, finansēšanas jautājumiem) izvēlas video konsultācijas ar bankas ekspertu, savukārt vienkāršākus jautājumus risina, izmantojot čatu internetbankā vai mobilajā lietotnē, vai arī saņemot telefonkonsultācijas. Ikdienas pakalpojumus – tādus kā naudas pārskaitījumi, konta atlikuma pārskatīšanu, dažādus maksājumus, rēķinu apmaksu- iedzīvotāji jau tagad lielākoties veic mobilajā lietotnē vai internetbankā.
“Ņemot vērā digitālo kanālu būtisku nozīmi mūsdienu finanšu jautājumu risināšanā, Swedbank mērķis ir nodrošināt pēc iespējas spēcīgāku un klientam tuvāku pieejamību vēl ātrākai finanšu jautājumu risināšanai. Lielākā daļa bankas klientu jau tagad izmanto iespēju vismaz deviņus no desmit ikdienas finanšu jautājumiem sakārtot ar mobilās lietotnes vai internetbankas palīdzību. Tikai 1% gadījumu ir nepieciešama konsultanta palīdzība un no šī 1% klātienes konsultāciju saņemt vēlas tikai katrs trešais klients. Ja ir nepieciešams atbalsts no bankas darbinieka, klienti to izvēlas saņemt, izmantojot čatu, video vai zvanu konsultācijas. Ņemot vērā sabiedrības digitalizācijas un finanšu pratības līmeni, jautājumu sarežģītību un klientu esamību digitālajos kanālos, esam pieņēmuši lēmumu stiprināt mūsu spējas palīdzēt klientiem risināt finanšu jautājumus digitālajos saskarsmes punktos ar attālinātu konsultāciju. Līdz ar to, piemēram, nākamajā gadā plānojam paplašināt klientu servisa funkcijas Daugavpilī, kur darbinieku pamatuzdevums būs apkalpot ienākošos klientu zvanus un saraksti. Līdzīgi plāni ir arī attiecībā uz citiem reģioniem,” stāsta Vadims Frolovs, Swedbank klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs.
Swedbank arī turpmāk rūpēsies par naudas izmaksu un iemaksu bankomātu pieejamību reģionos, nodrošinot plašāko bankomātu tīklu Latvijā. Atrast sev tuvāko bankomātu iespējams bankas mājaslapā.
Informāciju sagatavoja Jānis Krops, Swedbank Mediju attiecību vadītājs