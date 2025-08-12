Nākamajā gadā plānots palielināt lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevas kravas transportlīdzekļiem

SM aģentūrai LETA skaidroja, ka virzīto grozījumu mērķis ir noteikt tādas vinješu likmes, kas atspoguļo faktiskās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ņemot vērā kravas transportlīdzekļu ietekmi uz autoceļiem.
Tostarp grozījumi paredz "nulles" likmi bezemisiju transportlīdzekļiem un likmju noteikšanu emisijas radošajiem transportlīdzekļiem atkarībā no to radīto emisiju lieluma.
Grozījumi paredz arī paplašināt ceļu tīklu, uz kuriem attieksies autoceļu lietošanas nodeva, ar valsts reģionālajiem autoceļiem, kas ir paralēli valsts galvenajiem autoceļiem vai ved uz ostām. Izmaiņu mērķis ir novērst iespējas izvairīties no nodevas maksāšanas, apzināti izvēloties maršrutus, kas patlaban atrodas ārpus nodevas piemērošanas teritorijas.
Ministrijā skaidro, ka Latvijā autoceļu lietošanas nodeva tiek piemērota smagajiem kravas transportlīdzekļiem ar maksimālo pilno masu virs trīs tonnām, kas pārvietojas pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kuriem ir noteikts maksas autoceļa statuss.
Nodevas apmērs ir diferencēts atkarībā no transportlīdzekļa masas, asu skaita, izmešu klases un lietošanas perioda. Savukārt autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumi tiek novirzīti to valsts autoceļu, pa kuriem iekasē nodevu, uzturēšanai un attīstībai.
Līdz šim transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,501 tonnas līdz 12 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro 0, I, II", nodevas dienas likme bija 15 eiro, nedēļas likme - 37 eiro, mēneša likme - 74 eiro, bet gada likme - 760 eiro. Savukārt turpmāk dienas likme šiem transportlīdzekļiem plānota 17 eiro apmērā, nedēļas likme - 43 eiro apmērā, mēneša likme - 87 eiro, bet gada likme - 870 eiro.
Vienlaikus transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,001 tonnas līdz 3,5 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro VI un mazāk piesārņojošs", līdz šim dienas likme bija pieci eiro, bet nedēļas likme - 12 eiro, bet turpmāk dienas likme būs septiņi eiro, bet nedēļas likme - 18 eiro.
Ministrijā uzsver, ka, neraugoties uz nodevas piemērošanu, Latvijas tranzīta un iekšzemes loģistikas plūsmā joprojām dominē kravas autotransports, īpaši transportlīdzekļi ar lielu asu noslodzi, kas paātrina autoceļu bojāšanos. Kravu plūsma pa autoceļiem turpina pieaugt, palielinot gan infrastruktūras nodilumu, gan sastrēgumus un kaitīgo vielu emisijas līmeni.
Vienlaikus dzelzceļa transportam Latvijā ir brīva kapacitāte, un esošā infrastruktūra spēj uzņemt lielāku kravu apmēru. Tomēr autotransporta relatīvi zemās izmaksas, salīdzinot ar dzelzceļu, neveicina uzņēmēju izvēli izmantot videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku pārvadājumu veidu. Lai veicinātu ilgtspējīgus pārvadājumus, SM virza pāreju uz sauso ostu principu - veidojot loģistikas mezglus tālāk no faktiskajām ostām, kur kravas tiktu pārkrautas no autotransporta uz dzelzceļu, informē ministrijā.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) norāda, ka reģionālo autoceļu kvalitāte pasliktinās negodprātīgas darbības dēļ. "Diemžēl saskaramies ar situāciju, kad kravas transportlīdzekļi, lai izvairītos no vinješu iegādes, nebrauc pa valsts galvenajiem, bet reģionālajiem ceļiem. Tie tiek bojāti, jo netur papildu slodzi, savukārt to kvalitātes atjaunošanai nepieciešams papildu finansējums," norāda ministrs.
Viņš uzsver, ka, paplašinot autoceļu tvērumu, mazināsies iespējas izvairīties no nodevas nemaksāšanas un tiks izmantoti kravu pārvadāšanai atbilstošāki ceļi - galvenie autoceļi. Vienlaikus jaunās vinješu likmes veicinās arī videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu, piebilst Švinka.
Jau ziņots, ka 2025.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā, palielinot lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevas likmju kravas transportlīdzekļiem virs trīs tonnām.
Salīdzinoši lielāks likmju palielinājums tika noteikts lielāku izmešu spēkratiem un vinjetēm īsākam laika periodam, savukārt ekoloģiskākajiem kravas automobiļiem gada likme tika noteikta mazāka. Grozījumu mērķis bija veicināt vairāk automobiļu ar vidi saudzējošākiem dzinējiem lietošanu, kā arī vinjetes iegādāties visam gadam.
Tāpat tika paredzēts jauns likmes periods - deviņi mēneši, lai mazinātu administratīvo slogu ražas novākšanas laikā.