Otrdiena, 26.08.2025 14:25
Broņislava, Broņislavs, Natālija, Tālija
Otrdiena, 26.08.2025 14:25
Broņislava, Broņislavs, Natālija, Tālija
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 14:53

Nākamajā mācību gadā gaidāmas izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanā

Leta
Nākamajā mācību gadā gaidāmas izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanā
Foto: freepik
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 14:53

Nākamajā mācību gadā gaidāmas izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanā

Leta

2025./2026.mācību gadā gaidāmas izmaiņas valsts pārbaudes darbos, kas skars gan eksāmenu nokārtošanas prasības, gan to organizāciju un saturu, pirmdien žurnālistiem pavēstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) vadītāja Inta Ozola.

Izmaiņas skars gan pamatskolas, gan vidusskolas absolventus, kuri kopš 2022./2023.mācību gada eksāmenus kārto atbilstoši jaunajam mācību saturam.

Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās pamatizglītības apguvi, skolēnam jānokārto eksāmens latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt vidusskolēniem jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī.

Nākamajā mācību gadā vidusskolas absolventiem būs jākārto jauns centralizētais eksāmens bioloģijā, ķīmijā vai fizikā optimālajā mācību satura apguves līmenī vai dabaszinībās vispārīgajā mācību satura apguves līmenī. Tāpat paredzēts samazināt obligāti kārtojamo augstākā līmeņa eksāmenu skaitu no diviem uz vienu un atcelt prasību iesniegt piekļuves materiālus centralizētajiem eksāmeniem padziļinātajos kursos.

Savukārt eksāmenu svešvalodā 9.klasēm tiek piedāvāts organizēt kā monitoringa darbu. Tāpat plānots, ka nākamgad pamatskolas absolventiem eksāmenā būs jāsasniedz vismaz 15% vērtējuma slieksnis. Pēdējos divus gadus 9.klases skolēniem pietika ar vismaz 10%, lai eksāmens skaitītos nokārtots.

Iecere par centralizēto eksāmenu skaita pārskatīšanu nav jauna. Diskusijas par to Saeimā izskanējušas vairākkārt, tostarp pagājušajā rudenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.