Nākamajā mācību gadā gaidāmas izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanā

Izmaiņas skars gan pamatskolas, gan vidusskolas absolventus, kuri kopš 2022./2023.mācību gada eksāmenus kārto atbilstoši jaunajam mācību saturam.
Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās pamatizglītības apguvi, skolēnam jānokārto eksāmens latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt vidusskolēniem jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī.
Nākamajā mācību gadā vidusskolas absolventiem būs jākārto jauns centralizētais eksāmens bioloģijā, ķīmijā vai fizikā optimālajā mācību satura apguves līmenī vai dabaszinībās vispārīgajā mācību satura apguves līmenī. Tāpat paredzēts samazināt obligāti kārtojamo augstākā līmeņa eksāmenu skaitu no diviem uz vienu un atcelt prasību iesniegt piekļuves materiālus centralizētajiem eksāmeniem padziļinātajos kursos.
Savukārt eksāmenu svešvalodā 9.klasēm tiek piedāvāts organizēt kā monitoringa darbu. Tāpat plānots, ka nākamgad pamatskolas absolventiem eksāmenā būs jāsasniedz vismaz 15% vērtējuma slieksnis. Pēdējos divus gadus 9.klases skolēniem pietika ar vismaz 10%, lai eksāmens skaitītos nokārtots.
Iecere par centralizēto eksāmenu skaita pārskatīšanu nav jauna. Diskusijas par to Saeimā izskanējušas vairākkārt, tostarp pagājušajā rudenī.