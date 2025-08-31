Nākamajā mācību gadā mācību priekšmetu olimpiāžu klāstu papildinās mūzikas olimpiāde

Jaunais olimpiāžu cikls sāksies šī gada novembrī ar angļu valodas olimpiādi, bet pirmie laureāti - bioloģijas olimpiādes uzvarētāji - tiks sumināti janvārī. Noslēdzošās olimpiādes gaidāmas 2026.gada aprīlī.
Kopumā valsts olimpiādes notiks vairāk nekā 15 priekšmetos, sākot no angļu valodas, bioloģijas un matemātikas līdz filozofijai un politikai.
2025./2026.mācību gadā turpinās rīkot arī angļu valodas un matemātikas olimpiādes speciālās izglītības programmu skolēniem, kas paplašina iespējas dažādu skolu jauniešiem pārbaudīt zināšanas un prasmes.
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu reģionālā konference gaidāma 6.martā, bet valsts līmeņa - 17.aprīlī.