Nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt

Direkcijā norādīja, ka ar dažādiem scenārijiem ATD lēmuma pieņemšanai vērsīsies Sabiedriskā transporta padomē, kurai būs jāpieņem gala lēmums. Ja izmaiņas tarifos tiks veiktas, tās attieksies gan uz autobusiem, gan vilcieniem, jo tarifs ir vienots abiem sabiedriskā transporta veidiem.
SM informatīvajā ziņojumā teikts, ja budžeta bāzē nebūs iespējams palielināt finansējuma apmēru, lai reģionālo pārvadājumu līgumos ieviestu ikgadējo indeksāciju, ir jāparedz būtiski kompensējošie pasākumi indeksācijas segšanai.
Kompensējošie pasākumi var ietvert maršruta tīkla optimizēšanu, tarifa politikas izmaiņas un līdzmaksājumu ieviešanu braukšanas maksas atvieglojuma saņēmējiem. Tāpat paredzams, ka indeksācijas izmaksas no 2028. gada daļēji varētu kompensēt ieņēmumu palielinājums pēc digitalizācijas projektu ieviešanas.
Pašlaik valsts atbalsta nodrošināšanai personām ar braukšanas maksas atvieglojumiem reģionālās nozīmes sabiedriskajā transportā un pilsētu sabiedriskajā transportā ik gadu tiek novirzīti aptuveni 19 miljoni eiro. Ieviešot līdzmaksājumu 20% apmērā, provizoriskais papildu ieņēmumu un izmaksu samazinājuma efekts varētu sasniegt 4,94 miljonus eiro gadā.
Tāpat viens no kompensējošiem mehānismiem ir maršrutu tīkla optimizēšana. Ministrijā norāda, lai pilnībā kompensētu pakalpojumu cenu indeksācijas ietekmi, reģionālās nozīmes dotētā autobusu maršrutu tīkla apmērs būtu jāsamazina vismaz par 11 miljoniem kilometru gadā no pašreiz reģionālā maršrutu tīkla 65,7 miljoniem kilometru. Šāds samazinājums kritiski ietekmētu iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanu, tādēļ to būtu iespējams īstenot tikai atsevišķu maršrutu tīkla daļās.
SM prioritāte ir saglabāt autobusu maršrutu tīklu vismaz 2026. gada apjomā, jo būtiska maršrutu tīkla samazināšana nenodrošina samērīgu valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu.
Jau tika rakstīts, ka pasažieru pārvadātāji šogad 16. septembrī rīkoja protesta akciju, kuras laikā provizoriski netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" piedalījās astoņi pārvadātāji. Asociācija aicināja nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai, kā arī nodrošināt pārvadātājiem kompensāciju par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas Tuvo Austrumu konflikta sekas.