Nākamgad mainīsies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes visu 29 teritoriālo nodaļu darba laiks

Šīs izmaiņas tiek ieviestas, lai optimizētu nodaļu darba laiku, pielāgojot to aktuālajām klientu plūsmas tendencēm.

Rīgas nodaļas turpmāk strādās pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 16. Trešdienās nodaļas strādās no plkst.10 līdz 18, savukārt piektdienās no plkst.8 līdz 15.30.

Pārējās teritoriālajās nodaļās pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās būs no plkst.8 līdz 16, savukārt piektdienās no plkst.8 līdz 15.30.

Līvānos izbraukuma apkalpošanas formātā pārvalde pieņems apmeklētājus trešdienās no plkst.9. līdz 13, savukārt Krāslavā - trešdienās no plkst.9 līdz 15.30. Siguldā un Smiltenē, kur pakalpojumi arī tiek sniegti izbraukuma formātā, pārvaldes darba laiki paliks nemainīgi.