Šāds lēmums seko pozitīvai pieredzei, ko guvusi LSKA, Rīgā jau trešo mācību gadu īstenojot projektu "Senioru skola Rīgā". Pilotprojekta mērķis ir uzlabot senioru dzīves kvalitāti, veicinot mūžizglītību, sociālo aktivitāti un līdzdalību sabiedrībā.
"Senioru skola Rīgā" šajā mācību gadā pulcējusi ap 60 dalībnieku, piedāvājot daudzveidīgas lekcijas un praktiskas nodarbības par veselību, sociālo drošību, pensiju jautājumiem, digitālajām prasmēm, kiberdrošību un krāpšanas riskiem. Seniori varēja tikties ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem, politiķiem, akadēmiskā un nevalstiskā sektora ekspertiem, uzdot sev aktuālus jautājumus un iesaistīties diskusijās.
Papildus mācībām nodrošinātas bezmaksas informācijas tehnoloģiju konsultācijas, rīkotas ekskursijas uz Latvijas kultūrvēsturiskām vietām un meistarklases, kā arī kopīgi pasākumi ar Ukrainas iedzīvotājiem, veicinot savstarpēju integrāciju.
Augstā apmeklētība, LSKA vērtējumā, liecina par senioru interesi apgūt jaunas zināšanas un aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē.
Apvienības pieredze ņemta vērā arī Trešās paaudzes universitāšu jeb U3A tīkla attīstībā Latvijā. Šīs iniciatīvas rezultātā radusies iecere par valsts līmeņa pilotprojektu senioru skolām, ko plānots īstenot sadarbībā ar Labklājības ministriju.
Projektu "Latvijas aktīvie seniori", kura laikā darbojas "Senioru skola Rīgā", finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2026. gada oktobrim.