Trešdiena, 14. janvāris, 2026 16:43

FOTO: Nākamgad sēņot būs jādodas citur: mežsaimniecības darbi Ogres pievārtē, tostarp Kalnājos, turpinās

OgreNet

Ņemot vērā mežsaimniecības darbiem labvēlīgos laika apstākļus, SIA “Rīgas meži” turpina 2025. gadā uzsāktos mežsaimniecības darbus Juglas mežniecībā Ogres pievārtē. Uzņēmuma pārstāvji informē, ka darbi 2026. gada sākumā notiks Kalnāju apkārtnē, gar auto un gājēju ceļu Ulbroka–Ogre, kā arī vēl atsevišķās meža teritorijās, kur konstatēti egļu astoņzobu mizgrauža postījumi. Visās darbu norises vietās teritoriju apmeklētāji aicināti būt īpaši piesardzīgi un netuvoties mežizstrādes tehnikai!

Darbu galvenais mērķis ir nodrošināt teritorijas apmeklētāju un blakus esošo īpašumu drošību, vienlaikus veicot meža sakopšanas darbus. Plānotā mežizstrāde būtiski nepasliktinās meža ainavisko vērtību, bet gan sekmēs dažāda vecuma un struktūras mežaudžu veidošanos ilgtermiņā.

Papildus tam šogad starp Kalnājiem un Ogres tehnikumu gandrīz trīs kilometru garumā paredzēta meža ceļa izbūve, kuras mērķis ir rekreācijas iespēju uzlabošana, mežu apsardzības stiprināšana un piekļuves nodrošināšana apsaimniekošanas darbiem.

Galvenā informācija par darbiem:
•    Darbu mērķi: meža kopšana, apmeklētāju drošības nodrošināšana, risku mazināšana, noturīgu un pēctecīgu mežaudžu atjaunošana, ievērojot dabas vērtību saglabāšanas principus, kā arī meža ceļa izbūve.
•    Plānotais darbu laiks: līdz 2026. gada rudenim.
•    Darbu platība: aptuveni 10,5 hektāri.

Lai mazinātu potenciālos riskus, ko var radīt krītoši nokaltušie koki, un vienlaikus veicinātu mežaudžu atjaunošanos, Ogres apkārtnē šā gada sākumā tiks veidotas 6 sanitārās kailcirtes un viena izlases cirte. Tāpat apdzīvotai vietai, ceļiem un ciematam piegulošajās teritorijās, pamatojoties uz Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu, tiks pilnībā novāktas kaitēkļu bojātās audzes, galvenokārt egļu astoņzobu mizgrauža skartie koki. Pirms darbu uzsākšanas ir saņemta VSIA “Latvijas Valsts ceļi” atļauja bīstamo koku nozāģēšanai pie valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre.

Plānotie mežizstrādes darbi:
•    Sanitārā kailcirte – meža veselības uzlabošanai, nozāģējot slimību un kaitēkļu bojātus kokus.
•    Sanitārā izlases cirte – bīstamo un potenciāli bīstamo koku nozāģēšanai.
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai cirsmās tiks atstāta mirusī koksne, kas nodrošina dabiskam mežam raksturīgus elementus un dzīvotnes vairākām sugām.

Darbu secība paredz koku ciršanu, kokmateriālu izvešanu, ceļu infrastruktūras sakārtošanu, kā arī meža dabiskās un mākslīgās atjaunošanās veicināšanu. Atsevišķi darbi var notikt vienlaikus vai tikt īslaicīgi apturēti nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ.

“Rīgas meži” aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret mežsaimniecības darbiem un ievērot drošības prasības un norādes darbu norises vietās.

Mežistrādes darbi Kalnājos.
Mežistrādes darbi Kalnājos.
Mežistrādes darbi Kalnājos.
Mežistrādes darbi Kalnājos.
