Nākamgad valsts aizsardzības dienestā iesauks 600 cilvēkus

Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā pavēle nosaka, ka, lai veicinātu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanu un nodrošinātu iesaukumu valsts aizsardzības militārajā dienestā, pavēlēts noteikt, ka 2024.gadā iesaukums valsts aizsardzības dienestā notiek divas reizes gadā - janvārī un jūlijā.



Nākamajā gadā 11 mēnešu garajam dienestam Nacionālo bruņoto spēku vienībā tiks iesauktas kopumā 600 personas: 120 personas janvārī un 480 personas jūlijā. Tikmēr kopumā piecu gadu dienestam Zemessardzē tiks iesauktas līdz 200 personām. Savukārt dienestam, piecu gadu laikā apgūstot augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmu militārās izglītības iestādē vai Nacionālo bruņoto spēku vienībā, paredzēts iesaukt līdz 50 personām.



LETA jau ziņoja, ka, noslēdzoties pieteikumu iesniegšanai uz pirmo VAD brīvprātīgo iesaukumu, dienestam ir pieteikušies 488 Latvijas pilsoņi. No pieteikumu iesniedzējiem 11 ir sievietes, savukārt seši - ārvalstīs dzīvojoši Latvijas pilsoņi, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrija.



Lai gan sākotnēji valsts aizsardzības dienestā uz brīvprātības pamata bija plānots iesaukt 300 jauniešus, gadījumā, ja atlasi izturēs vairāk nekā 300 jaunieši, Nacionālie bruņotie spēki nodrošinās dienesta iespējas visiem. Atsevišķas amatpersonas gan ir izteikušās, ka uzņemšanas spēju limits esot ap 400 jauniesaucamo.



Pēc pieteikšanās noslēguma atlases speciālisti izskata saņemtās pieteikuma anketas, kā arī pārbauda katra pilsoņa sodāmību Sodu reģistrā. Ja netiks konstatēti šķēršļi dienestam, dienesta pretendentiem būs nepieciešams veikt veselības pārbaudes. Veselības stāvokļa medicīnisko pārbaudi veiks Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas nodrošinājuma centrā.



Jau ziņots, ka 5.aprīlī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības dienesta likumu, nosakot pienākumu dienēt VAD katram Latvijas pilsonim vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Vienlaikus noteikts, ka VAD brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsones sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam.



Pirmais iesaukums dienestu sāks šī gada 1.jūlijā uz brīvprātības pamata, bet no 2024.gada 1.janvāra dienests tiek noteikts kā obligāts. Arī otrajā iesaukumā sākotnēji Latvijas pilsoņi tiks aicināti iestāties brīvprātīgi. Taču nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem iesauks.