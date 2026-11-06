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Piektdiena, 6. novembris, 2026 08:45

Nākamnedēļ laiks kļūs vēsāks – gaidāms ne tikai sals, bet arī sniegs

Leta
Nākamnedēļ laiks kļūs vēsāks – gaidāms ne tikai sals, bet arī sniegs
Foto: unsplash.com
Piektdiena, 6. novembris, 2026 08:45

Nākamnedēļ laiks kļūs vēsāks – gaidāms ne tikai sals, bet arī sniegs

Leta

Nākamnedēļ Latvijā gaidāms aukstāks laiks un gaisa temperatūra brīžiem noslīdēs zem nulles, liecina jaunākās prognozes.

Šīs nedēļas nogalē un pirmdien gaidāms mākoņains laiks, kas vietām skaidrosies, un vietām mazliet līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, sestdien piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra tuvākajās naktīs būs 0..+6 grādi, piekrastē līdz +9 grādiem; nakts uz sestdienu būs dzestrāka - valsts austrumu daļā gaiss atdzisīs līdz -1..-4 grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra dienas vidū sasniegs +4..+10 grādus.

Atbilstoši pašreizējām prognozēm otrdien debesis skaidrosies un vējš pūtīs no dienvidiem, tādēļ no rīta jau valsts lielākajā daļā temperatūra pazemināsies līdz 0..-4 grādiem un dienā nepārsniegs +2..+6 grādus. Arī naktī uz trešdienu prognozēts neliels sals.

Sākot ar Lāčplēša dienu, palielināsies nokrišņu varbūtība, un nedēļas gaitā iespējams ne tikai lietus, bet arī sniegs. Autoceļi vietām var kļūt slideni.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā gaidāma vienu divus grādus vēsāka nekā novembrī ierasts, nokrišņu daudzums varētu saglabāties zem normas. Turpmākajās nedēļās nokrišņu daudzums un gaisa temperatūra prognozēta tuvu normai vai augstāka par to.

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