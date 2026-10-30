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Piektdiena, 30.10.2026 14:29
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Piektdiena, 30. oktobris, 2026 09:00

Nākamnedēļ nokrišņu būs maz, taču jābūt gataviem, ka uz autoceļiem var parādīties apledojums

Leta
Nākamnedēļ nokrišņu būs maz, taču jābūt gataviem, ka uz autoceļiem var parādīties apledojums
Foto: pexels.com
Piektdiena, 30. oktobris, 2026 09:00

Nākamnedēļ nokrišņu būs maz, taču jābūt gataviem, ka uz autoceļiem var parādīties apledojums

Leta

Tuvākajā nedēļā laikapstākļus Latvijā ietekmēs anticiklons, tādēļ nokrišņu būs visai maz, biežāk līs piekrastē, prognozē sinoptiķi.

Šīs nedēļas nogalē un pirmdien būs daudz mākoņu, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un smidzināšana, kā arī migla. Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra būs 0..+6 grādi no rīta un +5..+9 grādi dienas vidū, sestdien saglabāsies par kādu grādu siltāks laiks.

Sākot ar otrdienu, vējš lēni līdz stipri pūtīs no rietumiem un ziemeļiem, debesis biežāk skaidrosies, reizēm gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Nakts un rīta stundās atsevišķos autoceļu posmos iespējams apledojums. Dažās naktīs gaisa temperatūra vietām - visbiežāk valsts austrumu daļā - noslīdēs zem nulles, siltākajās dienās temperatūra pakāpsies līdz +6..+11 grādiem.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamajās sešās nedēļās gaisa temperatūra un nokrišņu daudzums Latvijā caurmērā būs tuvu normai, vien novembra pirmā nedēļa gaidāma izteikti sausāka.

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