Otrdiena, 25. novembris, 2025 12:40

Nākamnedēļ noteiktās teritorijās dzinējmedībās staltbriežu govis varēs medīt ar teļu medību atļaujām

Foto: pexels.com
Otrdiena, 25. novembris, 2025 12:40

Noteiktās teritorijās dzinējmedību laikā no pirmdienas, 1. decembra, būs atļauts medīt staltbriežu govis ar staltbriežu teļu medību atļaujām, informēja Valsts mežu dienests (VMD).

VMD norāda, ka šāds lēmums pieņemts, lai sekmētu staltbriežu medības ar dzinējiem un mazinātu staltbriežu nodarītos postījumus mežsaimniecības un lauksaimniecības kultūrām.

Pamatojoties uz datiem par staltbriežu postījumiem, VMD ir noteicis teritoriālās uzskaites vienības, kur staltbriežu skaitu ir plānots ierobežot. Atvieglojums medību organizēšanā būs spēkā lielākajā daļā Latvijas teritorijas, izņemot daļu Latgales, Vidzemes un Sēlijas, kā arī daļu no Jūrmalas un Tukuma apkārtnes.

Dienestā atzīmē, ka iepriekšējā 2024./2025. gada medību sezonā, izmantojot teļu atļaujas, tika nomedīti 7,6% no nomedīto staltbriežu govju kopskaita.

Šajā medību sezonā Latvijā mitinās ap 60 000 staltbriežu, un to populācija pēdējos gados ir stabila ar kopēju tendenci samazināties, vērtē VMD.

Dienestā uzsver, ka staltbriežu govis atļauts medīt līdz nākamā gada 31. janvārim, pieaugušus staltbriežu buļļus - līdz 15. februārim, bet teļus un līdz divus gadus vecus buļļus - līdz 31. martam jeb medību sezonas beigām.

VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzību reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.

