Pašvaldība informē, ka laika posmā no 11. līdz 15. maijam notiks atlikto darbu veikšana, kurus nevarēja izpildīt ziemas periodā. Tiks veikta ceļa seguma horizontālo marķējumu uzklāšana, izmantojot termoplastu, un iesēts zāliens.
Piektdiena, 8. maijs, 2026 10:03
Nākamnedēļ tiks veikti atliktie darbi Ogrē, Skolas ielā
Ogres novada pašvaldība 2025. gada beigās īstenoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Skolas ielas (posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam), Ogrē pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai”.