Tumšos ziemas vakarus izgaismojot, Krapes muižas kopiena ir parūpējusies par jūsu labsajūtu. Sestdienas vakara piedāvājumā:
-Krapes muižas vīna darītavā “Lauskis”– ražotnes apskate un degustācija, kā arī varēsiet iegādāties karstvīnu, ko ieliet savā līdzpaņemtā termokrūzītē un iemalkot, lai pastaigas laikā siltāk.
-Krapes muižas ūdensdzirnavās varēsiet izliet savu sveci, iedzert tēju vai kafiju, iepriekš saskaņojot laiku sazvanoties (28325370 Vineta). Sveces liešanu ieplānojiet pirms pastaigas, jo sveces vaskam jāsastingst, lai to varētu izņemt no formiņas.
-Krapes muižas Skaņumājābūs iespējams apskatīt mūzikas instrumentu ekspozīciju un baudīt kafiju.
-Krapes muižas Aveņu Park(a)s piedāvās siltu kafiju un tēju.
Objektus, auto novietnes un “00” vietas varēsi atrast pēc kartes, kā arī ejot pretī gaismai.
Priecāsimies, ja līdzi paņemsi arī sveču lukturīti, kuru varēsi dāvināt parkam, iekarinot varenajos ozolu zaros. Vēl noderēs smaids, silti dūrainīši, termokrūzes, lukturīši, silti un ūdens izturīgi apavi.
Informācijas avots: www.krapesmuiza.lv