Spēcīgākā snigšana gaidāma Lietuvas pierobežā Kurzemē un Zemgalē, daudz snigs arī Sēlijā un Latgales dienvidos, sniega sega vietām kļūs par desmit centimetriem biezāka. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts dienvidos izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu. Latvijas ziemeļu daļā nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Naktī uz trešdienu pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš, Ziemeļkurzemē pie Rīgas līča ar brāzmām līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs -6..-11 grādi, valsts ziemeļaustrumos - līdz -15 grādiem.
Dienā, sākot no ziemeļrietumiem, mākoņu kļūs mazāk un daudzviet Latvijā spīdēs saule. Pēcpusdienā snigšana turpināsies vairs tikai Sēlijā un Latgales dienvidu daļā. Vējš putinās sniegu.
Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās trešdien sasniegs 9-14 metrus sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no -5 grādiem Kurzemes piekrastē līdz -11 grādiem dažviet Vidzemē un Latgalē.
Rīgā naktī gaidāms neliels sniegs, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 11 metrus sekundē. Gaisa temperatūra -10 grādi naktī un -8 grādi pēcpusdienā.