Ceturtdiena, 09.10.2025 20:33
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:33
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 27. septembris, 2021 19:05

Naktī uz 28. septembri uz Rīgas apvedceļa aplī pie Rīgas HES īslaicīgi slēgs satiksmi

Naktī uz 28. septembri uz Rīgas apvedceļa aplī pie Rīgas HES īslaicīgi slēgs satiksmi
Pirmdiena, 27. septembris, 2021 19:05

Naktī uz 28. septembri uz Rīgas apvedceļa aplī pie Rīgas HES īslaicīgi slēgs satiksmi

Uz Rīgas apvedceļa (Salaspils – Babīte) (A5) naktī uz 28. septembri no plkst. 22.00 līdz 5.00 slēgs satiksmi apļa ārējā kustības joslā un īslaicīgi slēgs satiksmi rotācijas aplim pievedošajos ceļos.

Satiksmi organizēs regulētāji, aicinām autovadītājus sekot līdzi norādēm. Satiksme tiks organizēta pa apļa iekšējo joslu, ārējā josla kustībai būs slēgta visu nakti. Nepieciešamības gadījumā satiksme pa apli var tikt organizēta arī pretēji braukšanas virzienam, par to autovadītājus brīdinās satiksmes regulētāju norādes un vadstatņu vērsums.

Posmus pie apļa īslaicīgi slēgs secīgi, pretī pulksteņa rādītāja virzienam, sākot no Rīgas apvedceļa (A5), pēc tam Rīgas HES-Pulkarne (P90), Rīgas HES–Jaunjelgava (P85) un Rīgas apvedceļa turpinājuma pie Rīgas HES.

Vienlaikus būs slēgta tikai viena pieeja rotācijas aplim, kā arī tiks nodrošināta operatīvā un ārkārtas transporta kustība. Armijas kolonnas pa satiksmei vēl negatavu segumu netiks laistas ārpus kārtas.

Jau vēstīts, ka Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte) (A5) posmā no Ķekavas apļa līdz Jelgavas šosejai (6,91.-21,28. km) notiek seguma atjaunošana. Darbus plānots pabeigt šā gada oktobrī, tos veic SIA Binders par līgumcenu 2 102 278 eiro (ar PVN). Finansējums nāk no papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?