Satiksmi organizēs regulētāji, aicinām autovadītājus sekot līdzi norādēm. Satiksme tiks organizēta pa apļa iekšējo joslu, ārējā josla kustībai būs slēgta visu nakti. Nepieciešamības gadījumā satiksme pa apli var tikt organizēta arī pretēji braukšanas virzienam, par to autovadītājus brīdinās satiksmes regulētāju norādes un vadstatņu vērsums.
Posmus pie apļa īslaicīgi slēgs secīgi, pretī pulksteņa rādītāja virzienam, sākot no Rīgas apvedceļa (A5), pēc tam Rīgas HES-Pulkarne (P90), Rīgas HES–Jaunjelgava (P85) un Rīgas apvedceļa turpinājuma pie Rīgas HES.
Vienlaikus būs slēgta tikai viena pieeja rotācijas aplim, kā arī tiks nodrošināta operatīvā un ārkārtas transporta kustība. Armijas kolonnas pa satiksmei vēl negatavu segumu netiks laistas ārpus kārtas.
Jau vēstīts, ka Rīgas apvedceļa (Salaspils–Babīte) (A5) posmā no Ķekavas apļa līdz Jelgavas šosejai (6,91.-21,28. km) notiek seguma atjaunošana. Darbus plānots pabeigt šā gada oktobrī, tos veic SIA Binders par līgumcenu 2 102 278 eiro (ar PVN). Finansējums nāk no papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.
Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi