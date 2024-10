Naktī uz svētdienu notiks pāreja uz ziemas laiku OgreNet

Šonedēļ naktī no sestdienas uz svētdienu, 27.oktobri, plkst.4 Latvijā notiks pāreja no vasaras uz ziemas laiku, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vienu stundu atpakaļ.

Ekonomikas ministrijā norāda, ka Eiropas Savienības līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā vēl nav panākts, tāpēc šobrīd joprojām ir spēkā iepriekš apstiprinātā kārtība - vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai.