Naktī uz trešdienu temperatūra daudzviet pazemināsies līdz -20..-25 grādiem. Krietni siltāk būs zem mākoņu segas, kas galvenokārt gaidāma Kurzemē, bet iespējama arī citviet valstī. Vietām Kurzemes piekrastē gaisa temperatūra var nenoslīdēt zem -10 grādiem.
Dažviet veidosies migla un sarma, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Iespējama ziemeļblāzma. Daudzviet būs slikta gaisa kvalitāte.
Dienā mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, vietām mazliet snigs, pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien būs -3..-9 grādi, valsts dienvidu pusē - līdz -12 grādiem.
Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi. Bezvēju nomainīs lēns līdz mērens austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pilsētas centrā svārstīsies ap -15 grādiem, Pierīgā gaidāms aukstums līdz -22 grādiem; trešdienas pēcpusdienā un vakarā gaiss iesils līdz -8 grādiem.