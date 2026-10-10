Naktī vēja brāzmas jaunus rekordus nav sasniegušas un pakāpeniski mazinājušās

Kopš piektdienas vakara salīdzinoši stipras vēja brāzmas fiksētas arī Liepājas piekrastē, kur plkst. 21 tās sasniegušas 25 m/s, un Rīgā, Daugavgrīvas novērojumu stacijā, kur plkst. 21 un 22 vēja brāzmas sasniegušas 22 m/s.
Kopš plkst. 23 vēja brāzmas visās trīs minētajās novērojumu stacijās pakāpeniski mazinājušās.
Sestdienas rītā ap plkst. 7 Rīgā, Daugavgrīvā, vēja ātrums brāzmās sasniedza ap 16 m/s, Ventspilī - 12 m/s, bet Liepājas piekrastē - 7 m/s, liecina LVĢMC dati.
Kā ziņots, Rīgā un citviet valstī piektdien tika izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, bet Kurzemes rietumu piekrastē līdz vēlam vakaram bija spēkā oranžais brīdinājums par vētru, par ko tika izplatīts arī šūnu apraides paziņojums.
Sinoptiķi prognozē, ka sestdien dienvidu, dienvidrietumu vēja brāzmas vairs nepārsniegs 15 m/s.