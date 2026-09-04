NATO karavīri un tehnika Ogres novadā – ko iedzīvotājiem vajadzētu zināt par mācībām?

Mācību norises vietas: “Ceplīši” Priežu ielā 1, Tīnužu pagastā, un teritorija ap kompleksu, kā arī Rembates skola Rembates pagastā.
Mācību laikā uz vietējiem ceļiem un noteiktās mācību teritorijās var būt novērojama pastiprināta militārās tehnikas, aprīkojuma un karavīru klātbūtne. Šīs aktivitātes ir daļa no plānotajām mācībām, kuru mērķis ir uzturēt kaujas gatavību, stiprināt sadarbību starp sabiedroto spēkiem un pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas dalībai NATO sabiedroto kolektīvajā aizsardzībā.
Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas atbildīgajām iestādēm, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un drošības prasības. Tiks darīts viss iespējamais, lai pēc iespējas mazāk traucētu vietējo kopienu, iedzīvotāju un ceļu satiksmes dalībnieku ikdienu, norāda brigādes pārstāvji.
Mācību laikā nav plānotas aktivitātes, kas radītu būtisku troksni, un nav paredzams, ka troksnis varētu traucēt vietējo iedzīvotāju ikdienu.
Daudznacionālā brigāde “Latvija” pateicas Ogres novada iedzīvotājiem par sapratni un pastāvīgu atbalstu. NATO spēki Latvijā ir apņēmušies būt profesionāli, atbildīgi un cieņpilni partneri kopienās, kurās tie veic mācības un dienestu.