Ārkārtas situāciju mācībās piedalīsies Gaisa spēki, Nodrošinājuma pavēlniecības 2.reģionālais nodrošinājuma centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Mācībās atbalstu sniegs nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” ar mācību lidmašīnu “Diamond D42”.
Ārkārtas situāciju mācību mērķis ir pārbaudīt Aviācijas bāzē izvietoto Nacionālo bruņoto spēku vienību un valsts operatīvo dienestu savstarpējās komunikācijas un sadarbības efektivitāti ārkārtas situācijā, ja militārajā lidlaukā “Lielvārde” avarē gaisa kuģis. Mācību laikā pārbaudīs spējas iesaistīto dienestu apziņošanā, ārkārtas situācijas atrisināšanā un tās radīto seku likvidācijā. Vienlaikus mācībās tiks pilnveidota spēja evakuēt un transportēt cietušos uz slimnīcu.
Šādas mācības ievērojami uzlabo izpratni par Nacionālo bruņoto spēku un civilo organizāciju uzdevumiem ārkārtas situāciju likvidēšanā Nacionālo bruņotos spēku Aviācijas bāzē. Civilmilitārā sadarbība sniedz neatsveramu ieguldījumu visaptverošā valsts aizsardzībā, ne tikai nodrošinot nepārtrauktu Aviācijas bāzes darbību, bet arī veicinot uzņemošās valsts atbalsta funkciju izpildi ienākošām sabiedroto valstu vienībām.
Iedzīvotāju ievērībai!
Militāro mācību laikā notiks gaisa kuģu lidojumi, kā arī paredzēta operatīvo dienestu transportlīdzekļu pārvietošanās pa Latvijas galvenajiem un reģionālajiem ceļiem.
Mācībās tiks lietoti imitācijas līdzekļi, kas neapdraud iedzīvotāju veselību un dzīvību, kā arī nenodara kaitējumu īpašumiem un dabai.
Nacionālie bruņotie spēki aicina Latvijas iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju uzlabošanu un reģionālās drošības stiprināšanu.
Informāciju sagatavoja Majore Solvita Ēdolfa, NBS Gaisa spēku štāba Mācību un plānošanas daļas Vecākais virsnieks