Video ieraksts tapis sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju. To veidojuši Zemessardzes orķestra mūziķi - video mākslinieks Ansis Klucis un projekta vadītāja Inga Meijere.
Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents un Zemessardzes orķestra priekšnieks kapteinis Andis Karelis stāsta: "Jau par ikgadēju kļuvusi Latvijas militāro orķestru tikšanās uz vienas skatuves februāra sākumā. Šogad esam atraduši veidu, kā tikties vismaz video formātā un tomēr šo pirmā kara orķestra dibināšanas dienu atzīmēt. Latvijas pirmās neatkarības periods jau kopš Latvijas valsts dibināšanas ir bijis muzikāli bagāts arī militārās mūzikas jomā, tādēļ vēlos, lai arī šī būtu vēstures daļa, ko atceramies un godinām. Un kurš gan cits, ja ne mūsdienu Latvijas armijas mūziķi," piebilst kapteinis A.Karelis.
Latvijas armijas pirmais kara orķestris dibināts 1919.gada 6.februārī, kad jaunformējamo spēku komandieris kapteinis Ludvigs Bolšteins izdeva pavēli Nr.11, kurā brīvprātīgo 11. rotai uzdeva izveidot muzikantu komandu. Saskaņā ar šo pavēli Liepājā tika nodibināts pirmais Latvijas armijas kara orķestris. Tā vadītājs bija virsleitnants Pauls Struge.
Informāciju sagatavoja Inga Meijere, Latvijas Republikas Zemessardzes štāba Vadības grupas Sabiedrisko attiecību speciāliste.
"Latvijas kara orķestrim 102"