Otrdiena, 2. februāris, 2021

NBS orķestri sagatavojuši video sveicienu Latvijas kara orķestra 102.gadadienā
Nacionālo bruņoto spēku orķestri sagatavojuši video, kas veltīts Latvijas armijas pirmā kara orķestra 102.gadadienai. Tajā apvienojušies mūziķi no visiem trim Latvijas militārajiem orķestriem - Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra, Jūras spēku orķestra un Zemessardzes orķestra.
Video "Latvijas kara orķestrim 102" pārstāvēti dažādu instrumentu grupu mūziķi no Nacionālo bruņoto spēku orķestriem, simboliski kopā veidojot vienu vienotu orķestri Nacionālo bruņoto spēku galvenā diriģenta kapteiņa Anda Kareļa vadībā. Par muzikālo pamatu izmantots komponista Žaņa Grīnberga "7. Siguldas kājnieku pulka parādes maršs", ko Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris pulkvežleitnanta Daiņa Vuškāna vadībā ieskaņojis albumā "Latvijas kara orķestru marši 1918-1940".

Video ieraksts tapis sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju. To veidojuši Zemessardzes orķestra mūziķi - video mākslinieks Ansis Klucis un projekta vadītāja Inga Meijere.

Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents un Zemessardzes orķestra priekšnieks kapteinis Andis Karelis stāsta: "Jau par ikgadēju kļuvusi Latvijas militāro orķestru tikšanās uz vienas skatuves februāra sākumā. Šogad esam atraduši veidu, kā tikties vismaz video formātā un tomēr šo pirmā kara orķestra dibināšanas dienu atzīmēt. Latvijas pirmās neatkarības periods jau kopš Latvijas valsts dibināšanas ir bijis muzikāli bagāts arī militārās mūzikas jomā, tādēļ vēlos, lai arī šī būtu vēstures daļa, ko atceramies un godinām. Un kurš gan cits, ja ne mūsdienu Latvijas armijas mūziķi," piebilst kapteinis A.Karelis.

Latvijas armijas pirmais kara orķestris dibināts 1919.gada 6.februārī, kad jaunformējamo spēku komandieris kapteinis Ludvigs Bolšteins izdeva pavēli Nr.11, kurā brīvprātīgo 11. rotai uzdeva izveidot muzikantu komandu. Saskaņā ar šo pavēli Liepājā tika nodibināts pirmais Latvijas armijas kara orķestris. Tā vadītājs bija virsleitnants Pauls Struge.

Informāciju sagatavoja Inga Meijere, Latvijas Republikas Zemessardzes štāba Vadības grupas Sabiedrisko attiecību speciāliste.

"Latvijas kara orķestrim 102" 

