NBS Štāba orķestris velta video Ukrainas kara upuriem

Videoklips aktualizē to, ka Krievijas agresijas rezultātā izraisītais pilna mēroga karš Ukrainā ilgst jau gadu, un ir kā veltījums ukraiņu tautas cietušajiem un kara upuru piemiņai. Pat pēc nepārtrauktām un ilgstošām kaujām nav izdevies salauzt ukraiņu tautu un tās ticību uzvarai.

Latvijā cīņā par brīvību un neatkarību dziesmai vienmēr ir bijis milzīgs spēks – stiprinot, vienojot un radot ticību uzvarai. Lai saglabātu lūgšanas noskaņu, videoklipā īpaša nozīme ir pievērsta simbolikai. Videoklipa sākums ir uzņemts Ziemassvētku kauju muzejā, vietā, kur ir uzstādīta piemiņas zīme – sešus metrus augsts priedes koka zobens. Tas simbolizē pretinieka aizsardzības līniju, kuru pārcirtis latviešu strēlnieku zobens. Vēsturiski šiem panākumiem bija būtiska nozīme nacionālās pašapziņas veidošanā. Turpinājumā solistam pievienojas arī pārējie Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra mūziķi, muzikālās kulminācijas brīdī veidojot apli, kas ir kā piemiņas simbols tautas vienotībai, tās veselumam un spēkam. Videoklipa "Dodi mieru mūsu brāļiem" izskaņā – kopīga lūgšana par kritušajiem, kas ir cīnījušies par savu zemi un dzimteni!

„Pasaule – lai mostas! Lai visi, kuri dzīvo brīvībā, mostas un palīdz mūsu brāļiem un māsām Ukrainā turēties pret agresoru, kura mērķis ir iznīcināt Ukrainas tautu, zemi. Lai gaisma pārvar tumsu! Lai šis karš beidzas!" aicina komponiste Lolita Ritmanis.

"Ideja par videoklipa uzņemšanu radās mājupceļā no kāda koncerta, kad ar orķestra diriģentu kapteini Aleksandru Kreišmani runājām, ka karš Ukrainā ilgst jau gandrīz gadu. Radās jautājums – kādā veidā mēs kā mūziķi vēl varam atbalstīt ukraiņu tautu. Mūsu orķestra repertuārā jau bija kompozīcija "Dodi mieru mūsu brāļiem" latviešu valodā. Radās ideja par videoklipa uzņemšanu, kā arī dziesmas interpretāciju ukraiņu valodā. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija šo tekstu atdzejot, lai solists seržants Gatis Supe spētu to iespējami precīzāk interpretēt," stāsta ieceres autors, Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra grupas koncertmeistars virsseržants Jānis Kaģis.

Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris ir dibināts 1992. gada 2. februārī un tā ir viena no atpazīstamākajām Latvijas armijas vienībām. Sabiedrībā orķestris visbiežāk asociējas ar valstī nozīmīgiem svētkiem un sarīkojumiem. Orķestra darbībā ir apvienotas vairākas funkcijas – ceremonijas, parādes, defilē programmu demonstrējumi, orķestra un kameransambļu koncerti. Pastāvēšanas laikā orķestris ir piedalījies daudzos starptautiskos un pasaulē ievērojamos militārās mūzikas festivālos. Orķestra sniegums ir guvis plašu klausītāju atzinību daudzās ārvalstīs un arī dzimtajā Latvijā.

Videoklips "Dodi mieru mūsu brāļiem" tapis ar Latvijas Kara muzeja nodaļas (filiāles) "Ziemassvētku kauju muzejs", Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona un Zemessardzes orķestra atbalstu.

Videoklipa "Dodi mieru mūsu brāļiem" komponiste: Lolita Ritmanis

Aranžētājs pūšaminstrumentu orķestrim: Mārtiņš Birnis

Teksta autors: Aleksandrs Grīns

Teksta atdzejotāja ukraiņu valodā: Anna Donetsa (Anna Donets, Harkiva, Ukraina)

Solists: seržants Gatis Supe

Izpildītāji: Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris

Diriģents, videoklipa režisors un ieceres līdzautors: kapteinis Aleksandrs Kreišmanis

Ieceres autors: virsseržants Jānis Kaģis

Video mākslinieks, operators un režisora palīgs: vecākais zemessargs Jānis Porietis

Drona operators: Štāba bataljona karavīrs Varis Grinfelds

Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents, skaņu ieraksta režisors: majors Andis Karelis