Viens no atbalstītajiem sociālās uzņēmējdarbības projektiem ir SIA "Tiptip.lv" projekts, kas veicinās gan cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, gan arī senioru un cilvēku ar invaliditāti radīto amatniecības izstrādājumu realizāciju. Šī projekta īstenošanai Ogres novada pašvaldība piešķīra finansējumu 10 983,05 eiro apmērā.
Tāpat Ogres novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu piešķirt finansējumu 6500 eiro apmērā SIA "Your Senyour" projektam, kura ietvaros tiks izveidota jauna darba vieta pensijas vecuma personai un attīstīti atbalsta pakalpojumi senioriem, palīdzot mazināt viņu sociālo izolāciju un uzlabot dzīves kvalitāti.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja norāda: “Sociālās uzņēmējdarbības patiesā vērtība ir izmērāma ne tikai radītajās darbavietās un ekonomiskajos rādītājos. Tās būtiskākā nozīme ir iespēju došana cilvēkiem atgūt pārliecību par savām spējām, atgriezties darba tirgū un – būt piederīgiem un vajadzīgiem savam novadam. Mēs Ogres novadā vēlamies veidot vidi, kur ikvienam ir iespēja iesaistīties un dot savu ieguldījumu, tādēļ augstu vērtējam uzņēmējus, kuri līdzās uzņēmējdarbībai uzņemas arī sociālo atbildību un palīdz risināt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus.”
“Saskaņā ar Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu reģistra datiem 2026. gada maijā Ogres novadā darbojās 14 sociālie uzņēmumi, un Ogres novada pašvaldība arī turpmāk veicinās sociālās uzņēmējdarbības attīstību, jo tieši šie uzņēmumi bieži spēj saskatīt un risināt problēmas, kurām nepieciešama cieša sadarbība starp uzņēmējiem, pašvaldību un sabiedrību. Atbalstot šādas iniciatīvas, ieguvēji ir ne tikai uzņēmumi, bet arī mūsu novada iedzīvotāji, kuri iegūst iespēju strādāt, būt ekonomiski aktīviem un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē,” turpina A. Krauja.
Ogres novada pašvaldības izsludinātā sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursa pirmajā kārtā tika iesniegti pieci projektu pieteikumi. Visi iesniegtie projekti apliecināja vēlmi risināt sabiedrībai nozīmīgus jautājumus un radīt pozitīvu ietekmi vietējā kopienā. Arī tie projektu pieteikumi, kuru realizācijai sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursa pirmajā kārtā netika piešķirts finansējums, ir vērtējami kā sociāli nozīmīgi, tomēr šo projektu izvērtēšanas procesā tika konstatētas atsevišķas nepilnības projektu pieteikumos, nepieciešamība precizēt projekta saturu vai plānotās izmaksas, kā arī atsevišķos gadījumos nebija izpildītas visas saistošajos noteikumos noteiktās prasības. Šo iemeslu dēļ komisija minētos projektus pirmajā kārtā neatbalstīja, un aicina šo projektu pieteicējus veikt nepieciešamos pilnveidojumus, lai piedalītos sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursa otrajā kārtā.