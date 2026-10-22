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Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 19:39

Neaizmirsti lietussargu! Piektdien Latvijā gaidāms lietus

LETA
Neaizmirsti lietussargu! Piektdien Latvijā gaidāms lietus
Foto: freepik
Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 19:39

Neaizmirsti lietussargu! Piektdien Latvijā gaidāms lietus

LETA

Piektdien Latvijā, sākot no rietumiem un dienvidiem, gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Naktī vietām nedaudz un īslaicīgi līs, vairāk nokrišņu būs no rīta Dienvidkurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7..+12 grādiem, dažviet valsts austrumos termometra stabiņš noslīdēs kādu grādu zemāk.

Diena būs pārsvarā apmākusies, gaidāms lietus, vietām līs ilgstoši. Gaidāma arī dūmaka, dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +10..+13 grādi.

Rīgā naktī un no rīta nelīs, bet diena gaidāma apmākusies un lietaina, iespējama dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, piektdienas vakarā - dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +10..+12 grādi.

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