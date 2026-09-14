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Pirmdiena, 14. septembris, 2026 07:55

Neaizmirsti lietussargu - šodien Ogrē gaidāms lietus

LETA/OgreNet
Neaizmirsti lietussargu - šodien Ogrē gaidāms lietus
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 14. septembris, 2026 07:55

Neaizmirsti lietussargu - šodien Ogrē gaidāms lietus

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +13 līdz +17 grādiem. Diena būs apmākusies, brīžiem gaidāms īslaicīgs lietus. Vakarpusē debesis nedaudz skaidrosies. Pūtīs rietumu/ziemeļu vējš ar ātrumu līdz 1m/s, brāzmās līdz 4m/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Pirmdien daudzviet Latvijā uzpilinās lietus, vietām īslaicīgi līs stiprāk, prognozē sinoptiķi.

Debesis mākoņainas, no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļu vējš.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+20 grādiem.

Rīgā iespējams īslaicīgs lietus. Dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un vējš iegriezīsies no ziemeļiem, tas pūtīs lēni līdz mēreni. Maksimālā gaisa temperatūra +18 grādi.

Laikapstākļus arvien vairāk ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1019 hektopaskāli jūras līmenī.

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