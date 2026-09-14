Neaizmirsti lietussargu - šodien Ogrē gaidāms lietus

Pirmdien daudzviet Latvijā uzpilinās lietus, vietām īslaicīgi līs stiprāk, prognozē sinoptiķi.
Debesis mākoņainas, no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļu vējš.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+20 grādiem.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus. Dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un vējš iegriezīsies no ziemeļiem, tas pūtīs lēni līdz mēreni. Maksimālā gaisa temperatūra +18 grādi.
Laikapstākļus arvien vairāk ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1019 hektopaskāli jūras līmenī.