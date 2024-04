Neatkarības laukums simbolizēs latviskas vērtības

Jau ir izstrādāts Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas pārbūves un labiekārtošanas būvprojekts, tāpēc šo projektu paredzēts iekļaut Investīciju plānā kā prioritāru, lai varētu pēc iespējas ātrāk īstenot. Neatkarības laukums ir teritorija Brīvības ielas daļā, posmā no krustojuma ar Grīvas prospektu līdz krustojumam ar Rīgas ielu. Laukumam šāds nosaukums piešķirts ar 2021. gada 20. maija Ogres novada pašvaldības domes lēmumu, lai iemūžinātu valstiski nozīmīgu datumu un turpinātu skaidrot tā būtību. Novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, kāpēc jāsakārto Neatkarības laukums – bijušais Ogres centrs, kurā reiz uzturējās daudz cilvēku. Tomēr, kad Tautas namu atdeva privatizācijā, šī vieta kļuva arvien tukšāka. Teritorija ir degradēta, vieta zaudējusi savu nozīmi, cilvēki negrib turp doties. «Ja esam noņēmuši pieminekļus, mums ir jāliek kaut kas vietā, un tie ir skaidri pamati, uz ko balstāmies,» viņš teica. «Daudzi saka, varbūt vajag ko citu darīt, bet juku laikos mums jāturas pie savām vērtībām, kultūras un varoņiem. Tad mēs nepazudīsim kā tauta un kā cilvēki.»





Neatkarības laukums iecerēts kā vieta, kurā atgādināt par cilvēkiem, kuriem pateicoties, mums ir sava valsts un brīvība. Te varēs atcerēties un godināt visus vairāk nekā 40 novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, kas piedalījušies Neatkarības karā. Apbalvojums ir nozīmīgs, jo no 1920. līdz 1924. gadam bija vienīgais valsts apbalvojums. To piešķīra par kaujas nopelniem Latvijas armijas karavīriem, bijušajiem latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri bija palīdzējuši Brīvības cīņās.





Laukumā tiks izveidota arī ekspozīcija, kas atspoguļos strēlnieku, leģionāru, izsūtīto, kultūras darbinieku likteņus. Ne velti šajā vietā lemts veidot Neatkarības laukumu – 1988. gada 18. novembrī Ogrē, tagadējā Brīvības un Rīgas ielu krustojumā, pulcējās liels skaits ļaužu, lai kļūtu par vēsturiska mītiņa aculieciniekiem un dalībniekiem, kad toreizējā Ogres Tautas nama tornī tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.





Ogres Tautas nams celts par Ogres iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem, tāpēc šī ēka tiek saglabāta un turpmāk to zinās arī saistībā ar Muzikālo teātri. Deputāti 28. septembrī lēma, ka operete ir tikai viens no žanriem, tāpēc ir lietderīgi mainīt sākotnējo nosaukumu «Operetes un muzikālais teātris». Labiekārtojot visu teritoriju, būs izveidots vienots pilsētvides vēsturiskā centra labiekārtojuma ansamblis ar praktisku un simbolisku nozīmi. Neatkarības laukuma un tam blakus esošās teritorijas pārbūvei Ogres novada dome plāno ņemt ilgtermiņa aizņēmumu līdz pusotram miljonam eiro no Valsts kases.

Savukārt rotaļu laukuma Brīvības ielā 15 projekts tiks pilnveidots atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm, tāpēc uz to vēl jāpagaida.