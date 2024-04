Necērt egli "Rīgas Mežos"!

"Rīgas Mežu" teritoriju karte pieejama šeit:

Lai arī "Rīgas Mežu" pārziņā ir 62 tūkstoši ha meža teritoriju, taču lielākā daļa ir priežu meži. Tikai aptuveni 10% no koku audzēm ir egļu audzes un pamatā tie visi ir speciāli stādīti kociņi.

Klimatisko apstākļu (vēja, pārmērīga mitruma, sezonāla sausuma utt.) ietekmes dēļ aizvien plašākas mežaudzes tiek pakļautas bojājumiem, un visvairāk cieš tieši egļu audzes. Lai aizstātu un atjaunotu bojātās audzes, egles uzņēmuma speciālisti izaudzē no sēklām, stāda un vairākus gadus rūpīgi kopj. Tas ir nopietns cilvēku darbs daudzu gadu desmitu garumā.

Necērtot Ziemassvētku eglīti Rīgas apkārtnes mežos, tiks pasargāti gan meži un to bioloģiskā daudzveidība, gan rekreācijas iespējas. Turklāt pats necirtējs izvairīsies no soda un no liekiem pirmssvētku kreņķiem. Šobrīd uzņēmuma mežsargi pastiprināti uzrauga savas apgaitas, īpašu uzmanību pievēršot tieši eglīšu jaunaudzēm. "Rīgas Mežu" teritorijās izvietotas arī novērošanas kameras un uzņēmums regulāri sadarbojas ar tiesībsargājošajām institūcijām.

Uzņēmums ir pateicīgs iedzīvotājiem par sapratni un mežu sargāšanu! Un novēl jauku svētku gaidīšanas laiku, kā arī aicina atpūsties un baudīt ziemu "Rīgas Mežos"!