Necērt Ziemassvētku eglīti "Rīgas Mežos"!

Necērt Ziemassvētku eglīti "Rīgas Mežos"!

Pošot Ziemassvētku rotās mājas un sētas, uzņēmums "Rīgas Meži" aicina iedzīvotājus necirst vai nezāģēt eglītes "Rīgas Mežu" teritorijās! Necērtot Ziemassvētku eglīti "Rīgas Mežos", tiks pasargāti gan meži, gan to bioloģiskā daudzveidība. Turklāt pats necirtējs izvairīsies no soda un no liekiem pirmssvētku kreņķiem. Tieši šajās brīvdienās vairāki desmiti uzņēmuma mežsargi pastiprināti uzraudzīs savas apgaitas, īpašu uzmanību pievēršot eglīšu jaunaudzēm.

Lai arī "Rīgas Mežu" pārziņā ir 62 tūkstoši ha meža teritoriju, taču egļu tajās nav daudz. Tikai katrs desmitais "Rīgas Mežu" koks ir egle. Lielāko daļu šo eglīšu uzņēmuma speciālisti izaudzējuši no sēklām Norupes kokaudzētavā un pēc tam stādījuši mežos. Eglītes izaudzēšana no sēklas līdz stādāmajam materiālam ir nopietns daudzu gadu darbs. 

Šogad uzņēmuma mežos vēl nav pieķerti Ziemassvētku eglīšu tīkotāji! Iespējams, tas tādēļ, ka cilvēki kļuvuši apzinīgāki un zinošāki. Viņi ir informētāki, ka Ziemassvētku galveno rotu nedrīkst meklēt vismaz 50 km rādiusā ap galvaspilsētu, kā arī pirmssvētku laikā jo īpaši rūpīgi tiek uzraudzītas "Rīgas Mežu" zaļās skaistules. "Rīgas Mežu" teritorijās izvietotas arī novērošanas kameras, uzņēmums regulāri sadarbojas ar tiesībsargājošajām institūcijām.

"Rīgas Mežu" teritoriju karte pieejama ŠEIT:

Uzņēmums ir pateicīgs iedzīvotājiem par sapratni un mežu sargāšanu! Un novēl jauku svētku gaidīšanas laiku!

Informāciju sagatavoja Ieva Bērziņa, SIA "Rīgas Meži" Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļas speciāliste

