Nakts būs daļēji mākoņaina un sausa. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu puses vējš, un gaiss atdzisīs līdz +7...+12 grādiem. Rīgā nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra nakts pazemināsies līdz +12...+14 grādiem.
Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos tas brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +17…+22 grādiem, daudzviet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur +14…+16 grādi. Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts līdz augsts.
Galvaspilsētā dienas būs lielākoties saulaina, nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem, pēcpusdienā - brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem.