Svētdiena, 24.05.2026 19:21
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Svētdiena, 24.05.2026 19:21
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Svētdiena, 24. maijs, 2026 18:27

Nedēļa sāksies ar siltu dienu

LETA
Nedēļa sāksies ar siltu dienu
Foto: pixabay
Svētdiena, 24. maijs, 2026 18:27

Nedēļa sāksies ar siltu dienu

LETA

Nedēļa sāksies ar siltu dienu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Nakts būs daļēji mākoņaina un sausa. Pūtīs pārsvarā lēns rietumu puses vējš, un gaiss atdzisīs līdz +7...+12 grādiem. Rīgā nakts gaitā mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra nakts pazemināsies līdz +12...+14 grādiem.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos tas brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +17…+22 grādiem, daudzviet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur +14…+16 grādi. Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts līdz augsts.

Galvaspilsētā dienas būs lielākoties saulaina, nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem, pēcpusdienā - brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?