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Augusts
Pirmdiena, 03.08.2026 13:49
Augusts
Pirmdiena, 3. augusts, 2026 08:53

Nedēļas statistika novadā: mirušo skaits pārsniedz jaundzimušo skaitu

OgreNet/OVV
Nedēļas statistika novadā: mirušo skaits pārsniedz jaundzimušo skaitu
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 3. augusts, 2026 08:53

Nedēļas statistika novadā: mirušo skaits pārsniedz jaundzimušo skaitu

OgreNet/OVV

No 23. līdz 29. jūlijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 12 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 14 novadnieki.

No 23. līdz 29. jūlijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Gustavs, Lilija, Markuss, Kristiāns Kārlis, Petra Mila, Everts, Sāra Džeina, Marta, Nadīna, Kurts, Emma, Nikolass.

No 23. līdz 29. jūlijam mūžībā devušies:

Ciemupē

Laila Zeiļuka (1974)

Ikšķilē

Ruta Bremze (1929)

Ķegumā

Alla Korionova (1948)

Imants Valainis (1965)

Lielvārdē

Vingra Rigaste (1960)

Rihards Soms (1950)

Ogrē

Vasilijs Černiškovs (1932)

Stepanida Drozdova (1931)

Marta Gavrilova (1933)

Vita Muižniece (1982)

Anatolijs Oļeksovskis (1953)

Oļegs Sokolovs (1937)

Ogresgalā

Agris Ozols (1954)

Inta Trumekalne (1943)

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