No 23. līdz 29. jūlijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Gustavs, Lilija, Markuss, Kristiāns Kārlis, Petra Mila, Everts, Sāra Džeina, Marta, Nadīna, Kurts, Emma, Nikolass.
No 23. līdz 29. jūlijam mūžībā devušies:
Ciemupē
Laila Zeiļuka (1974)
Ikšķilē
Ruta Bremze (1929)
Ķegumā
Alla Korionova (1948)
Imants Valainis (1965)
Lielvārdē
Vingra Rigaste (1960)
Rihards Soms (1950)
Ogrē
Vasilijs Černiškovs (1932)
Stepanida Drozdova (1931)
Marta Gavrilova (1933)
Vita Muižniece (1982)
Anatolijs Oļeksovskis (1953)
Oļegs Sokolovs (1937)
Ogresgalā
Agris Ozols (1954)
Inta Trumekalne (1943)