Trīs dienas pēc jaunāko klašu mācību atsākšanas klātienē vairākās pašvaldībās epidemioloģiski drošo pašvaldību kritērijiem vairs neatbilst Auces, Burtnieku, Cesvaines, Krustpils, Saulkrastu, Skrundas un Vecpiebalgas novads, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) aktuālākie dati.
Turpretim epidemioloģiski drošo pašvaldību sarakstam pievienojas Alojas, Apes, Lubānas un Zilupes novads.
Kopumā uz 24.februāri "drošās skolas" principam atbilst 22 novadi - Alojas, Alsungas, Apes, Dagdas, Durbes, Ērgļu, Kuldīgas, Ķeguma, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas, Pļaviņu, Rūjienas, Salacgrīvas, Siguldas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku un Zilupes novadi.

Iepriekš, uz 18.februāri, pēc SPKC vērtējuma skolu jaunāko klašu darbu klātienē varēja rīkot 25 novados - Alsungas, Auces, Burtnieku, Cesvaines, Dagdas, Durbes, Ērgļu, Ķeguma, Krustpils, Kuldīgas, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas, Pļaviņas, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Siguldas, Skrīveru, Skrundas, Tērvetes, Vecumnieku un Vecpiebalgas novadā.

Aktualizētais saraksts ar pašvaldībām, kuru 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs nepārsniedz 220 uz 100 000 un nav novērots straujš saslimstības pieaugums, stāsies spēkā no 1.marta.

Kā ziņots, otrdien ministri konceptuāli vienojās, ka SPKC būs tiesīgs lemt par klātienes mācības atļaušanu 1.-4.klasei, ja pašvaldībā divu nedēļu saslimstības rādītājs nepārsniegs 220 slieksni uz 100 000 iedzīvotājiem un nebūs novērots straujš Covid-19 saslimstības pieaugums.

Iepriekš valdībā noteica, ka pašvaldībās klātienes mācības 1.-4.klasei var rīkot, ja pašvaldības 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs nepārsniedz 200 slieksni uz 100 000 iedzīvotājiem. Taču iepriekšējā valdības diskusijā ministri vienojās, ka pašvaldību 14 dienu kumulatīvajā rādītājā ir pieļaujama neliela nobīde.

Taču, ja SPKC epidemioloģiski drošajā pašvaldībā novēros strauju saslimstības pieaugumu, SPKC būs tiesīgs pašvaldībai noteikt klātienes mācību apturēšanu mazajām klasītēm līdz brīdim, kad situācija atkal būs atbilstoša "drošās skolas" principam.

Vērtējot pašvaldību saslimstības rādītājus, turpmāk SPKC ņems vērā arī tādus papildu faktorus kā uzliesmojums vienā kolektīvā un vai tas var būtiski ietekmēt saslimstības rādītāju kopumā nelielā administratīvajā teritorijā. Vai pašvaldībā kopumā iedzīvotājiem ir veikts pietiekams testēšanas apjoms, lai nodrošinātu saslimstības datu objektivitāti. Tāpat SPKC klātienes mācības ļaus rīkot, ja pašvaldībā nav jauno Covid-19 izraisītāja paveidu klātbūtne, kā arī pašvaldības saslimstības rādītājs neietekmē Covid-19 uzliesmojums slēgtā kolektīvā.

Lai nodrošinātu, ka SPKC publicētā informācija kļūst publiski ticami un saistoši Latvijas iedzīvotājiem, tiek noteikts, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē to pilsētu vai novadu sarakstu, kur, atbilstoši SPKC tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai, 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai rīkotu klātienes mācības 1.-4. klasē.

LETA jau ziņoja, ka no pirmdienas klātienes mācības 1.-4.klašu skolēniem atsāktas 22 pašvaldībās, kas atbilstoši valstī noteiktajiem kritērijiem uzskatāmas par epidemioloģiski drošākām. Tomēr, pašām izvērtējot epidemioloģisko situāciju novadā un apkārtējās pašvaldībās, astoņas no 62 skolām klātienes mācības 1.-4.klašu skolēniem šonedēļ neatsāka.

