Svētdiena, 08.02.2026 18:47
Aldona, Česlavs
Svētdiena, 08.02.2026 18:47
Aldona, Česlavs
Svētdiena, 8. februāris, 2026 17:01

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 16 novadnieki

OgreNet/OVV
Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 16 novadnieki
Foto: freepik
Svētdiena, 8. februāris, 2026 17:01

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 16 novadnieki

OgreNet/OVV

No 29. janvāra līdz 4. februārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 16 novadnieki.

No 29. janvāra līdz 4. februārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Alise Keitija, Zemgus, Adrians, Kristofers, Adele, Everts.

No 29. janvāra līdz 4. februārim mūžībā devušies:

Ķegumā

Jānis Jusovs (1947)

Marija Puišo (1959)

Zelma Zobena (1934)

Lauberē

Mirdza Fišere (1947)

Lilita Lūcija Žagata (1945)

Lēdmanē

Andrejs Nungurs (1944)

Lielvārdē

Vladimirs Pribitoks (1954)

Madlienā

Velta Nagle (1956) 

Ogrē

Valentīna Imša (1950)

Viktorija Jākobsone (1943)

Aina Ķiņķere (1937)

Zinaida Matvejeva (1944)

Ļubova Petrovska (1931)

Vladimirs Vehters (1955)

Ļevs Volkovs (1944)

Tīnūžos

Lidija Grobiņa (1944)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?