No 29. janvāra līdz 4. februārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Alise Keitija, Zemgus, Adrians, Kristofers, Adele, Everts.
No 29. janvāra līdz 4. februārim mūžībā devušies:
Ķegumā
Jānis Jusovs (1947)
Marija Puišo (1959)
Zelma Zobena (1934)
Lauberē
Mirdza Fišere (1947)
Lilita Lūcija Žagata (1945)
Lēdmanē
Andrejs Nungurs (1944)
Lielvārdē
Vladimirs Pribitoks (1954)
Madlienā
Velta Nagle (1956)
Ogrē
Valentīna Imša (1950)
Viktorija Jākobsone (1943)
Aina Ķiņķere (1937)
Zinaida Matvejeva (1944)
Ļubova Petrovska (1931)
Vladimirs Vehters (1955)
Ļevs Volkovs (1944)
Tīnūžos
Lidija Grobiņa (1944)