No 15. līdz 21. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Rodrigo, Rihards, Maksims, Sāra Elija, Henrijs, Raiens.
No 15. līdz 21. janvārim mūžībā devušies:
Ciemupē
Vizma Nore (1944)
Ikšķilē
Ingeborga Blesa (1943)
Edīte Janevica (1944)
Anna Samusenko (1940)
Lauberē
Vladimirs Petrovs (1938)
Lielvārdē
Nikolajs Ivanovs (1944)
Imants Vīcups (1946)
Ogrē
Biruta Grigjāne (1935)
Vladimirs Jeļizarovs (1952)
Anatolijs Koževnikovs (1952)
Voldemārs Valdmanis (1941)
Ogresgalā
Arta Donova (1941)
Felicija Šuste (1933)
Suntažos
Valentīna Vorobeja (1947)