Pirmdiena, 26.01.2026 08:56
Agneta, Agnis, Ansis
Pirmdiena, 26.01.2026 08:56
Agneta, Agnis, Ansis
Pirmdiena, 26. janvāris, 2026 08:10

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie un 14 mūžībā devušies novadnieki

OgreNet/OVV
Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie un 14 mūžībā devušies novadnieki
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 26. janvāris, 2026 08:10

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 6 jaundzimušie un 14 mūžībā devušies novadnieki

OgreNet/OVV

No 15. līdz 21. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 14 novadnieki.

No 15. līdz 21. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Rodrigo, Rihards, Maksims, Sāra Elija, Henrijs, Raiens.

No 15. līdz 21. janvārim mūžībā devušies:

Ciemupē

Vizma Nore (1944)

Ikšķilē

Ingeborga Blesa (1943)

Edīte Janevica (1944)

Anna Samusenko (1940)

Lauberē

Vladimirs Petrovs (1938)

Lielvārdē

Nikolajs Ivanovs (1944)

Imants Vīcups (1946)

Ogrē

Biruta Grigjāne (1935)

Vladimirs Jeļizarovs (1952)

Anatolijs Koževnikovs (1952)

Voldemārs Valdmanis (1941)

Ogresgalā

Arta Donova (1941)

Felicija Šuste (1933)

Suntažos

Valentīna Vorobeja (1947)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?