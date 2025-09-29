Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 15 novadnieki

Pirmdiena, 29.09.2025 13:17
Svētdiena, 28. septembris, 2025 14:03

OgreNet
Foto: pexels.com
No 18. līdz 24. septembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 15 novadnieki.

No 18. līdz 24. septembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Hermīne, Jete, Olīvija, Enija, Kimberlija, Dārta, Hugo.

No 18. līdz 24. septembrim mūžībā devušies:

Ikšķilē

Haralds Rembergs (1949)

Jumpravā

Viktors Vasiļjevs (1951)

Krapē

Aleksandrs Skrebs (1948)

Ķegumā

Andris Veiss (1939)

Faina Voloha (1929)

Lēdmanē

Lilita Šulce (1950)

Lielvārdē

Daina Ozola (1968)

Astrīda Aija Pavlova (1941)

Ogrē

Juris Bondars (1959)

Leontīna Dzene (1940)

Anastasija Karpova (1945)

Agris Tomsons (1966)

Ilze Zirdziņa (1953)

Tīnūžos

Lilija Štāle (1940)

Andris Zārds (1964)

