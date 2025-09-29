Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 7 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 15 novadnieki

No 18. līdz 24. septembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Hermīne, Jete, Olīvija, Enija, Kimberlija, Dārta, Hugo.
No 18. līdz 24. septembrim mūžībā devušies:
Ikšķilē
Haralds Rembergs (1949)
Jumpravā
Viktors Vasiļjevs (1951)
Krapē
Aleksandrs Skrebs (1948)
Ķegumā
Andris Veiss (1939)
Faina Voloha (1929)
Lēdmanē
Lilita Šulce (1950)
Lielvārdē
Daina Ozola (1968)
Astrīda Aija Pavlova (1941)
Ogrē
Juris Bondars (1959)
Leontīna Dzene (1940)
Anastasija Karpova (1945)
Agris Tomsons (1966)
Ilze Zirdziņa (1953)
Tīnūžos
Lilija Štāle (1940)
Andris Zārds (1964)