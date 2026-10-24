Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 11 novadnieki.

No 15. līdz 21. oktobrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Linda, Akvelīna, Bruno, Elza, Jēkabs, Terēza, Jānis Emanuels, Mikus.
No 15. līdz 21. oktobrim mūžībā devušies:
Birzgalē
Raimonds Grunskis (1949)
Ikšķilē
Silvija Jakubova (1945)
Jumpravā
Taisija Kaupuža (1927)
Ķegumā
Biruta Donga (1935)
Madlienā
Intis Priedītis (1938)
Ogrē
Vasīlijs Fjodorovs (1929)
Žanna Ignatjeva (1969)
Dzidra Jupe (1932)
Lidija Ņikitina (1950)
Sofija Potapova (1941)
Tīnūžos
Maiga Barkāne (1932)