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Sestdiena, 24. oktobris, 2026 10:33

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 11 novadnieki.

OgreNet/OVV
Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 11 novadnieki.
Foto: pexels.com
Sestdiena, 24. oktobris, 2026 10:33

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, bet mūžībā devušies 11 novadnieki.

OgreNet/OVV

No 15. līdz 21. oktobrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 11 novadnieki.

No 15. līdz 21. oktobrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Linda, Akvelīna, Bruno, Elza, Jēkabs, Terēza, Jānis Emanuels, Mikus.

No 15. līdz 21. oktobrim mūžībā devušies:

Birzgalē

Raimonds Grunskis (1949)

Ikšķilē

Silvija Jakubova (1945)

Jumpravā

Taisija Kaupuža (1927)

Ķegumā

Biruta Donga (1935)

Madlienā

Intis Priedītis (1938)

Ogrē

Vasīlijs Fjodorovs (1929)

Žanna Ignatjeva (1969)

Dzidra Jupe (1932)

Lidija Ņikitina (1950)

Sofija Potapova (1941)

Tīnūžos

Maiga Barkāne (1932)

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