No 12. līdz 18. martam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Lūkass Mārtiņš, Tifānija, Lūcija, Melisa, Marsels, Letīcija, Toms, Renārs.
No 12. līdz 18. martam mūžībā devušies:
Ikšķilē
Rolands Lauga (1944)
Rasma Plukse (1949)
Jānis Zvaigznītis (1988)
Ķegumā
Regīna Lisovska (1937)
Lauberē
Ivars Beļakovs (1961)
Pēteris Gribulis (1952)
Lielvārdē
Arnis Kolosjonoks (1972)
Madlienā
Jānis Arness (1942)
Ogrē
Viktorija Dobe (1945)
Marija Kožeronoka (1937)
Ivars Laats (1950)
Inta Narovska (1939)
Marjans Peipiņš (1927)
Ruta Veštere (1932)
Svetlana Zmilusa (1954)
Rembatē
Konstantīns Tumanovs (1946)