Svētdiena, 22. marts, 2026 17:24

Nedēļas laikā Ogres novadā reģistrēti 8 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 16 novadnieki

Foto: freepik
No 12. līdz 18. martam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 16 novadnieki.

No 12. līdz 18. martam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Lūkass Mārtiņš, Tifānija, Lūcija, Melisa, Marsels, Letīcija, Toms, Renārs.

No 12. līdz 18. martam mūžībā devušies:

Ikšķilē

Rolands Lauga (1944)

Rasma Plukse (1949)

Jānis Zvaigznītis (1988)

Ķegumā

Regīna Lisovska (1937)

Lauberē

Ivars Beļakovs (1961)

Pēteris Gribulis (1952)

Lielvārdē

Arnis Kolosjonoks (1972)

Madlienā

Jānis Arness (1942)

Ogrē

Viktorija Dobe (1945)

Marija Kožeronoka (1937)

Ivars Laats (1950)

Inta Narovska (1939)

Marjans Peipiņš (1927)

Ruta Veštere (1932)

Svetlana Zmilusa (1954)

Rembatē

Konstantīns Tumanovs (1946)

OgreNet iesaka

