Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
Foto: pexels.com
No 14. līdz 20. maijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 18 novadnieki.

No 14. līdz 20. maijam pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Melānija Keita, Karolīna, Alma, Jasmīna, Māris, Emma, Rodrigo, Olivers.

No 14. līdz 20. maijam mūžībā devušies:

Ikšķilē

Aija Bonka (1951)

Alma Elga Kakse (1927)

Dzidra Ķigure (1936)

Ligita Zaķe (1944)

Ķegumā

Jurijs Sautkins (1962)

Lauberē

Ziedonis Peičs (1948)

Lēdmanē

Ilmārs Fogels (1949)

Lielvārdē

Normunds Kazaks (1973)

Madlienā

Grigorijs Smirnovs (1963)

Ogrē

Tatjana Fedotova (1961)

Voldemārs Labanovskis (1951)

Jānis Mandelis (1958)

Aivars Pinnis (1957)

Zinaida Radionova (1941)

Sergejs Smoļins (1958)

Raisa Žemozdzika (1947)

Ogresgalā

Olafs Romāns (1948)

Suntažos

Inārs Ozols (1945)

