No 22. līdz 28. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Endijs, Emīls, Teodors, Eiverija, Luiss, Lilija, Kate, Emma, Amēlija.
No 22. līdz 28. janvārim mūžībā devušies:
Birzgalē
Guntis Āriņš (1949)
Razins Zijatdinovs (1947)
Ikšķilē
Alda Puriņa (1943)
Lēdmanē
Gunārs lelejs (1937)
Ogrē
Anda Andrejeva (1941)
Kitija Zigrīda Gailiša (1944)
Jāzeps Jankevičs (1940)
Rūdolfs Jēkabsons (1931)
Jānis Krūmiņš (1937)
Anna Peņaza (1932)
Raisa Rimdenoka (1940)
Broņislava Sosnare (1944)
Valentīns Ščegoļevs (1933)
Raivis Vilhoviks (1976)
Svetlana Zabavkina (1954)
Suntažos
Maruta Slava (1942)