Sestdiena, 31. janvāris, 2026 16:35

No 22. līdz 28. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 9 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 16 novadnieki.

No 22. līdz 28. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Endijs, Emīls, Teodors, Eiverija, Luiss, Lilija, Kate, Emma, Amēlija.

No 22. līdz 28. janvārim mūžībā devušies:

Birzgalē

Guntis Āriņš (1949)

Razins Zijatdinovs (1947)

Ikšķilē

Alda Puriņa (1943)

Lēdmanē

Gunārs lelejs (1937)

Ogrē

Anda Andrejeva (1941)

Kitija Zigrīda Gailiša (1944)

Jāzeps Jankevičs (1940)

Rūdolfs Jēkabsons (1931)

Jānis Krūmiņš (1937)

Anna Peņaza (1932)

Raisa Rimdenoka (1940)

Broņislava Sosnare (1944)

Valentīns Ščegoļevs (1933)

Raivis Vilhoviks (1976)

Svetlana Zabavkina (1954)

Suntažos

Maruta Slava (1942)

