No 19. līdz 25. februārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Teodors, Keita, Eliots, Artis, Miranda, Emīlija, Aivo, Leo, Grieta, Gabriels, Augusts, Olivers.
No 19. līdz 25. februārim mūžībā devušies:
Lauberē
Arons Viškers (1935)
Lielvārdē
Ivars Kalniņš (1972)
Madlienā
Juris Pūce (1940)
Ogrē
Valerija Daņilina (1940)
Nikolajs Kirilovs (1956)
Klavdija Kolčina (1939)
Jānis Krastiņš (1949)
Zigmunds Kušners (1979)
Rasma Mazitāne (1937)
Zinaida Puriņa (1949)
Mārtiņš Vilipsons (1943)