No 19. līdz 25. februārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 12 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 11 novadnieki.

No 19. līdz 25. februārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Teodors, Keita, Eliots, Artis, Miranda, Emīlija, Aivo, Leo, Grieta, Gabriels, Augusts, Olivers.

No 19. līdz 25. februārim mūžībā devušies:

Lauberē

Arons Viškers (1935)

Lielvārdē

Ivars Kalniņš (1972)

Madlienā

Juris Pūce (1940)

Ogrē

Valerija Daņilina (1940)

Nikolajs Kirilovs (1956)

Klavdija Kolčina (1939)

Jānis Krastiņš (1949)

Zigmunds Kušners (1979)

Rasma Mazitāne (1937)

Zinaida Puriņa (1949)

Mārtiņš Vilipsons (1943)

