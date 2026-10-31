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Sestdiena, 31. oktobris, 2026 10:12

Nedēļas laikā viena degviela kļuva lētāka, bet cita - dārgāka

LETA
Nedēļas laikā viena degviela kļuva lētāka, bet cita - dārgāka
Foto: pexels.com
Sestdiena, 31. oktobris, 2026 10:12

Nedēļas laikā viena degviela kļuva lētāka, bet cita - dārgāka

LETA

Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās 95. markas benzīna cena samazinājās, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās, liecina aģentūras LETA apkopotie dati.

Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Viļņā, seko Rīga un Tallina. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Tallina, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Rīgā.

Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95. markas benzīna cena nedēļas laikā samazinājās par 5,5% un piektdien bija 1,885 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās par 1,7% un bija 2,065 eiro par litru.

Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā 95. markas benzīns maksāja 1,929 eiro par litru, kas ir par 0,8% mazāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena kāpa par 3,6% un piektdien bija 2,319 eiro par litru.

Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95. markas benzīna cena kritās par 4,2% - līdz 1,804 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā palielinājās par 0,7% un piektdien bija 2,079 eiro par litru.

Autogāzes cena Rīgā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, palielinājās par 1,9% un piektdien bija 1,085 eiro par litru. Viļņā autogāzes cena saglabājās stabila un maksāja 0,969 eiro par litru, tikmēr Tallinā autogāzes cena nedēļas laikā samazinājās par 0,3% un bija 1,068 eiro par litru.

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