Tiem, kas vēlas doties vērot putnus kopā ar domubiedriem, ieteicams ielūkoties vietnē www.putnudienas.lv, kur sadaļā "Pasākumu kalendārs" ir redzamas organizētās aktivitātes dažādos Latvijas novados, tai skaitā Pierīgā.
Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotie putni tiek uzskaitīti un apkopoti gan katrā dalībvalstī, gan visā reģionā kopumā, izceļot arī neparastāko putnu sugu novērojumus. Ikviens ir aicināts ne tikai vērot gājputnu rudens migrāciju, bet arī ziņot līdz svētdienas, 3. oktobra, plkst. 16.00 par saviem putnu novērojumiem mobilajā lietotnē vai portālā Dabasdati.lv. Šogad pasākuma koordinatoru centra uzdevumu pilda Slovākija.
Pērn 36 valstīs 23 915 Eiropas Putnu vērošanas dienu dalībnieki novērojuši 5 981 818 putnus, tai skaitā, Latvijā kopumā tika ziņots par 36 312 putniem, kas pārstāvēja vairāk nekā 147 sugas. Latvijā skaitliski visbagātīgākie novērojumi bijuši par žubītēm, zeltgalvīšiem, mājas strazdiem un lauku baložiem.
Rudenī notiekošās Putnu dienas ir daļa no starptautiskas iniciatīvas – 1993. gadā aizsāktās Eiropas Putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb "EuroBirdwatch", ko organizē lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē BirdLife International, kuru Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Putnu dienas Latvijā rīko Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Aktīvo iedzīvotāju fondu un citiem partneriem.
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir lielākā dabas organizācija Latvijā, kura pateicoties ap 600 biedriem, veic savvaļas putnu izpēti un tiecas saglabāt to dzīvotnes Latvijā, rūpējoties par dabas daudzveidību cilvēku un putnu labklājības vārdā. Par putnu daudzveidību iestājas kopš 1985. gada. Izdod vienīgo žurnālu par putniem latviešu valodā Putni dabā. Ir starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas BirdLife International pārstāvis Latvijā. Plašāk: www.lob.lv un Facebook.com/LOB.LV.
Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas konsultante