“Jau ir atlidojuši daudzi labi zināmi gājputni, piemēram, dzērves, lauku cīruļi, lielie ķīri, lauku baloži, arī baltais stārķis un baltā cielava ir manīti, tāpat arī lielais dumpis jau ir klāt. Atgriežoties vēsākam laikam, putni ir mazliet noklusuši, migrācija nedaudz ir pierimusi, bet vēl turpinām gaidīt mazos ērgļus, arī bezdelīgas, čurkstes. Tāpat arī gaidāms melnais stārķis. Tuvojoties Putnu dienām, pavasaris atkal sāks atgūt savas pozīcijas. Šajā nedēļas nogalē sola skaidru laiku bez nokrišņiem, tādēļ aicinām saģērbties siltāk un doties dabā vērot putnus,” stāsta Putnu dienu 2022 koordinators ornitologs Andris Dekants.
Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ne vien vērot putnus, bet arī ziņot par saviem novērojumiem, tā dodot savu ieguldījumu sabiedriskajā zinātnē un palīdzot ievākt datus tālākiem ornitoloģiskiem pētījumiem. Visus putnu sugu novērojumus ikviens aicināts reģistrēt dabas novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē Dabasdati.lv.
Detalizēts pasākumu kalendārs pieejams ŠEIT, savukārt pasākumu norises vietu karte ŠEIT.
Lai putnu vērošana sagādātu vairāk prieka, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina izmantot brīvpieejā esošos materiālus, piemēram, noskatīties videopamācību Ievads putnu vērošanā un atpazīšanā ar praktiskiem ornitologa Andra Dekanta ieteikumiem.
Vērtīgs papildinājums putnu vērotāju grāmatu plauktā būs šopavasar pirmo reizi latviešu valodā izdotā un ilustrācijām bagātā putnu vērošanas rokasgrāmata Putnu noteicējs, kuru klajā laidis uzņēmums “Jāņa sēta” sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību.
Savukārt jaunākajiem putnu vērotājiem brīvpieejā ir lejuplādējami tematiski materiāli Mans pirmais putnu noteicējs un Mans pirmais ūdeņu putnu noteicējs, ko sagatavojusi Latvijas Ornitoloģijas biedrība.
Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, LOB komunikācijas konsultante