Ceturtdienas pēcpusdienā un naktī uz piektdienu Latviju no ziemeļrietumiem šķērsos lietus mākoņi, gaidāms arī slapjš sniegs un migla. Piektdien laiks skaidrosies, vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē. Lēnu līdz mērenu dienvidrietumu vēju nomainīs ziemeļu vējš.
Sestdien un svētdien gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Vējš atkal iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, tas pūtīs lēni līdz mēreni.
Gaisa temperatūra tuvākajās naktīs pazemināsies līdz +2..-5 grādiem, maksimālā temperatūra pēcpusdienās būs +3..+10 grādi, sestdien un svētdien valsts lielākajā daļā gaiss sasils līdz +8..+13 grādiem.
Upēs galvenokārt turpināsies ūdens līmeņa pazemināšanās.
Diena kļuvusi garāka par nakti, un 20. martā sāksies astronomiskais pavasaris.