Intresanti, ka jau neskaitāmas sezonas Ikšķile un Peldu iela ir mājas skrituļslaloma sacensībām, kas pulcē mazus un lielus sportistus.
Ogres novada pašvaldība un pasākuma organizatori informē, ka Daugavas parkā, pretī veikalam "Rimi", automašīnas novietot aizliegts, aicina ņemt vērā īslaicīgos satiksmes ierobežojumus.
Satiksme attēlā redzamajos ielu posmos būs ierobežota no plkst. 7.00 līdz 15.00.
Vasaras skrituļslaloma kalendārs:
- Latvijas kauss skrituļslalomā 7. jūnijā,
- Pasaules kausa posms skrituļslalomā 24.-26. jūlijā,
- Latvijas čempionāts skrituļslalomā 13. septembrī.