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Trešdiena, 3. jūnijs, 2026 11:41

Nedēļas nogalē Ikšķilē norisināsies skrituļslaloma sacensības – jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

OgreNet
Nedēļas nogalē Ikšķilē norisināsies skrituļslaloma sacensības – jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem
Foto: Ogresnovads.lv
Trešdiena, 3. jūnijs, 2026 11:41

Nedēļas nogalē Ikšķilē norisināsies skrituļslaloma sacensības – jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

OgreNet

Svētdien, 7. jūnijā, Ikšķilē norisināsies Latvijas kauss skrituļslalomā. Ap 60 sportistu uz skrituļslidām trauksies lejā pa kalnu starp trasē izvietotiem šķēršļiem, bet tikmēr iedzīvotājiem jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem.

Intresanti, ka jau neskaitāmas sezonas Ikšķile un Peldu iela ir mājas skrituļslaloma sacensībām, kas pulcē mazus un lielus sportistus.

Ogres novada pašvaldība un pasākuma organizatori informē, ka Daugavas parkā, pretī veikalam "Rimi", automašīnas novietot aizliegts, aicina ņemt vērā īslaicīgos satiksmes ierobežojumus.

Satiksme attēlā redzamajos ielu posmos būs ierobežota no plkst. 7.00 līdz 15.00.

Vasaras skrituļslaloma kalendārs:

  • Latvijas kauss skrituļslalomā 7. jūnijā,
  • Pasaules kausa posms skrituļslalomā 24.-26. jūlijā, 
  • Latvijas čempionāts skrituļslalomā 13. septembrī.
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