Turpinot ikgadējo tradīciju, šogad putnu vērošanas interesentiem organizēto pasākumu vietā Latvijas reģionos Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) nodrošinās iespēju paviesoties dažādās putnu vērošanas vietās attālināti videosižetos, kas būs redzami tiešsaistē sestdien, 10. aprīlī, dažādos laikos visas dienas garumā. Videotiešraides, par kurām plašāka informācija būs atrodama www.putnudienas.lv,būs skatāmas Latvijas Ornitoloģijas biedrības Youtube kanālā, kā arī Facebook lapā.
"Līdz ar pavasara atnākšanu, atgriežas arī gājputni. Šogad aicinām Putnu dienu dalībniekus doties dabā ne tikai uz ierastajām putnu vērošanas vietām, bet pievērst uzmanību arī tuvējai apkārtnei. Ornitologi šogad īpaši gaida zosu novērojumus. Šos putnus visbiežāk var ieraudzīt kādā ceļmalā, piemēram, pulcējoties uz labības laukiem. Savukārt bērnus un jauniešus īpaši aicinām ziņot, ja redzēti pirmie baltie stārķi, dzirdēta dzeguze vai pamanītas pirmās bezdelīgas," stāsta Putnu dienu 2021 koordinators ornitologs Agnis Bušs.
Lai palīdzētu apzināt izmaiņas gājputnu populācijās, bērni un jaunieši aicināti reģistrēt savus gājputnu – baltā stārķa, bezdelīgas, svīres, dzeguzes, krastu čurkstes – novērojumus starptautiskās programmas "Dzīvais pavasaris" vietnē šeit: vēstot arī pārējo valstu dalībniekiem par to, cik un kādi gājputni un kuros novados novēroti Latvijā. Savukārt pārējo putnu sugu novērojumus, tostarp zosu, ikviens aicināts reģistrēt dabas novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē Dabasdati.lv.
Iesācējiem putnu vērošanā ieteicams izmantot elektroniski pieejamos materiālus "Mans pirmais putnu noteicējs" un "Mans pirmais ūdeņu putnu noteicējs" šeit:
Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste